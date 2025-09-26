Real Madrid’in Altın Çocuğuydu! Arda Güler Kararı Belli Oldu: Resmen Duyurdular

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

LaLiga’da fırtına gibi esen Real Madrid, maç kaybetmiyor. Eflatun-beyazlılar, 7. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi Arda Güler ile ilgili flaş bir karar verildi.

REAL MADRID’DE ARDA GÜLER KARARI

İspanyol basınından El Nacional’in haberine göre Alonso, sakatlıktan dönen Jude Bellingham ile özel bir görüşme gerçekleştirdi ve derbide yedek kalacağını bildirdi. Haberde, Alonso’nun henüz tam hazır olmayan Bellingham’ı yüksek tempolu derbide riske etmek istemediği ve Arda Güler’in form grafiği nedeniyle ilk 11’deki yerini koruyacağı vurgulandı.

Arda Güler kararı belli oldu

ARTIK TAKIMIN VAZGEÇİLMESİ GALİNE GELDİ

Genç yıldızın, orta sahada Aurelien Tchouameni ve Fede Valverde ile birlikte görev alacağı, boş kalan pozisyonun ise büyük olasılıkla Franco Mastantuono’ya verileceği ifade edildi. Real Madrid taraftarları, Arda Güler’in oyun tarzını Luka Modric ve Mesut Özil’e benzetirken, genç oyuncunun fiziksel olarak daha güçlü ve hızlı görünmesi onu kadronun vazgeçilmezlerinden biri haline getirdi.

Bu sezon LaLiga’da 6 maçta forma giyen Arda, 2 gol ve 2 asistlik performansıyla hem teknik heyetin hem de futbol kamuoyunun takdirini kazandı.

Kaynak: Haber Merkezi