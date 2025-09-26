Acun Ilıcalı’ya Büyük Şok! Yumruk Yumruğa Birbirine Girdiler
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu NK Maribor antrenmanında büyük bir kavga yaşandı. Futbolcular şok içinde izledi. Omar Rekik ve Benjamin Tetteh arasında çıkan kavgada yumruklar hava uçuşurken atılan bir yumruk teknik direktör Radomir Djalovic'e isabet etti. Karadağlı teknik adam takımdan ayrılmayı düşünüyor.
Fenerbahçe’den ayrılan Acun Ilıcalı aldığı haberle şok geçirdi. Ilıcalı’nın sahibi olduğu NK Maribor ile ilgili şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı. Çıkan kavga tüm dengeleri altüst etti.
ANTRENMANDA YUMRUKLAR KONUŞTU
Sloven basınında yer alan haberlere göre, NK Maribor antrenmanında Omar Rekik ve Benjamin Tetteh arasında kavga çıktı. İkili peş peşe birbirlerine yumruk attı.
YUMRUK İSABET EDİNCE HASTANEYE KALDIRILDI
Teknik direktör Radomir Djalovic’in kavgayı ayırmak için araya girdiği ancak yumruklardan birisinin kendisine isabet ettiği belirtildi. Radomir, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
TAKIMDAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR
Takımın başına sadece 15 gün önce gelen Karadağlı teknik direktörün yaşananları büyük bir saygısızlık olarak gördüğü ve takımdan ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.
Geride kalan 9 haftada 17 puan toplamayı başaran NK Maribor, Celje’nin arkasında ikinci sırada yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi