Acun Ilıcalı’ya Büyük Şok! Yumruk Yumruğa Birbirine Girdiler

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu NK Maribor antrenmanında büyük bir kavga yaşandı. Futbolcular şok içinde izledi. Omar Rekik ve Benjamin Tetteh arasında çıkan kavgada yumruklar hava uçuşurken atılan bir yumruk teknik direktör Radomir Djalovic'e isabet etti. Karadağlı teknik adam takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Son Güncelleme:
Acun Ilıcalı’ya Büyük Şok! Yumruk Yumruğa Birbirine Girdiler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’den ayrılan Acun Ilıcalı aldığı haberle şok geçirdi. Ilıcalı’nın sahibi olduğu NK Maribor ile ilgili şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı. Çıkan kavga tüm dengeleri altüst etti.

ANTRENMANDA YUMRUKLAR KONUŞTU

Sloven basınında yer alan haberlere göre, NK Maribor antrenmanında Omar Rekik ve Benjamin Tetteh arasında kavga çıktı. İkili peş peşe birbirlerine yumruk attı.

Acun Ilıcalı’ya Büyük Şok! Yumruk Yumruğa Birbirine Girdiler - Resim : 1

YUMRUK İSABET EDİNCE HASTANEYE KALDIRILDI

Teknik direktör Radomir Djalovic’in kavgayı ayırmak için araya girdiği ancak yumruklardan birisinin kendisine isabet ettiği belirtildi. Radomir, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Acun Ilıcalı’ya Büyük Şok! Yumruk Yumruğa Birbirine Girdiler - Resim : 2
Radomir Djalovic

TAKIMDAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Takımın başına sadece 15 gün önce gelen Karadağlı teknik direktörün yaşananları büyük bir saygısızlık olarak gördüğü ve takımdan ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.

Geride kalan 9 haftada 17 puan toplamayı başaran NK Maribor, Celje’nin arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Okan Buruk Yıkıldı! Galatasaray’a Maça Saatler Kala Kötü HaberOkan Buruk Yıkıldı! Galatasaray’a Maça Saatler Kala Kötü HaberSpor
14 Yıldır Aynı Karedelerdi: Sinan Engin Ayrılık Kararını Açıkladı! Sevenleri Kahroldu14 Yıldır Aynı Karedelerdi: Sinan Engin Ayrılık Kararını Açıkladı! Sevenleri KahrolduSpor
Futbol Dünyasını Sarsan Ölüm! Daha 21 Yaşındaydı: Maç Sırasında Beton Duvara Çarpan Arsenal’ın Eski Yıldızı Hayatını KaybettiFutbol Dünyasını Sarsan Ölüm! Daha 21 Yaşındaydı: Maç Sırasında Beton Duvara Çarpan Arsenal’ın Eski Yıldızı Hayatını KaybettiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Acun Ilıcalı spor
Son Güncelleme:
Okan Buruk Yıkıldı! Galatasaray’a Maça Saatler Kala Kötü Haber Galatasaray’a Maça Saatler Kala Kötü Haber
Acun Ilıcalı’ya Büyük Şok! Yumruk Yumruğa Birbirine Girdiler Yumruk Yumruğa Birbirine Girdiler
Kriz Dalgası Büyüyor! Bosch'tan Dev Karar: 13 Bin Çalışanı İşten Çıkarak 13 Bin İşçi İşten Çıkarılacak
14 Yıldır Aynı Karedelerdi: Sinan Engin Ayrılık Kararını Açıkladı! Sevenleri Kahroldu Ayrılık Kararını Açıkladı! Sevenleri Kahroldu
Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Yönetim Yetkiyi Verdi Tedesco Neşteri Vurdu: Yıldız Futbolcular Kadro Dışı Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem
Futbol Dünyasını Sarsan Ölüm! Daha 21 Yaşındaydı: Maç Sırasında Beton Duvara Çarpan Arsenal’ın Eski Yıldızı Hayatını Kaybetti Futbol Dünyasını Sarsan Ölüm
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü
Mahkemeden Karar Çıktı: Kayyım Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek Kayyım Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek
Beyaz Saray’da Tarihi İmza! Türk Hava Yolları Dev Anlaşmayı Duyurdu: KAP Açıklaması Geldi Beyaz Saray’da Tarihi İmza
Tahliye Talebinde Bulunmuştu: Mahkemeden Ahmet Özer İçin Karar Mahkemeden Ahmet Özer İçin Karar
Ankara'da Pazarcıların Kavgasında Kan Aktı Pazarcıların Kavgasında Kan Aktı