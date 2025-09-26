Acun Ilıcalı’ya Büyük Şok! Yumruk Yumruğa Birbirine Girdiler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’den ayrılan Acun Ilıcalı aldığı haberle şok geçirdi. Ilıcalı’nın sahibi olduğu NK Maribor ile ilgili şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı. Çıkan kavga tüm dengeleri altüst etti.

ANTRENMANDA YUMRUKLAR KONUŞTU

Sloven basınında yer alan haberlere göre, NK Maribor antrenmanında Omar Rekik ve Benjamin Tetteh arasında kavga çıktı. İkili peş peşe birbirlerine yumruk attı.

YUMRUK İSABET EDİNCE HASTANEYE KALDIRILDI

Teknik direktör Radomir Djalovic’in kavgayı ayırmak için araya girdiği ancak yumruklardan birisinin kendisine isabet ettiği belirtildi. Radomir, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Radomir Djalovic

TAKIMDAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Takımın başına sadece 15 gün önce gelen Karadağlı teknik direktörün yaşananları büyük bir saygısızlık olarak gördüğü ve takımdan ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.

Geride kalan 9 haftada 17 puan toplamayı başaran NK Maribor, Celje’nin arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi