14 Yıldır Aynı Karedelerdi: Sinan Engin Ayrılık Kararını Açıkladı! Sevenleri Kahroldu

Uzun yıllardır Ertem Şener’le birlikte Beyaz Futbol’da yorumculuk yapan eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin’den flaş bir ayrılık mesajı geldi. Sevenleri bu haberle kahroldu.

Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, Beyaz Futbol'dan ayrılmak istediğini açıkladı.

SİNAN ENGİN’DEN AYRILIK KARARI

Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, 343 Digital Youtube kanalına konuk oldu. Engin, programda Beyaz Futbol programı ile ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. 14 yıldır aynı programda olduğunu ve veda etme zamanının geldiğini belirten Sinan Engin, “Bu sene artık Beyaz Futbol’a veda etmeyi düşünüyorum artık yeter. Yoruldum çünkü Ahmet Çakar yoruyor, Abdülkerim yoruyor, Rasim yoruyor” dedi.

DAHA ÖNCE DE VEDA ETMEK İSTEDİ

Sinan Engin ayrıca daha önce de ayrılık kararı aldığı ancak Osman Gökçek nedeniyle vazgeçtiğini dile getirdi.

