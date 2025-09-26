Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Yönetim Yetkiyi Verdi Tedesco Neşteri Vurdu: Yıldız Futbolcular Kadro Dışı
İtalyan teknik direktör Tedesco’nun Fenerbahçeli futbolcularla gerginliği giderek artıyor. Özellikle Dinamo Zagreb yenilgisi sonrası Tedesco'nun Brown ve Kerem Aktürkoğlu ile gerginlik yaşadığı ifade edildi. Özellikle Tedesco'nun, 'Rakip şut çekerken arkanızı dönmemelisiniz' şeklindeki ifadeleri tepki çekti. Yönetim ise Tedesco’ya tam yetki vererek bazı isimlerle yolları ayırabileceği iddia edildi.
Fenerbahçe’de deprem üstüne deprem yaşanıyor. Avrupa’da ağır bir yenilgi alan sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Domenico Tedesco ile oyuncular arasında gerilimin tırmandığı ifade edildi. Son olarak Dinamo Zagreb yenilgisi sonrası Tedesco neşteri vurdu.
FENERBAHÇE’DE BÜYÜK KRİZ
Tedesco'nun, Kasımpaşa maçı öncesi Archie Brown ile idmanda tartıştığı iddia edildi. İngiliz futbolcu bu karşılaşmada yedek soyunmasına rağmen süre bulamadı.
Aynı zamanda Kerem Aktürkoğlu’nun Tedesco’nun yanına giderek oynattığı oyundan rahatsız olduğunu ve beğenmediğini dile getirdiği iddia edildi.
TEDESCO NEŞTERİ VURDU
Dinamo Zagreb karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrası Tedesco’nun "İkili mücadelelerin çoğunu kaybediyoruz. Yavaş oynuyoruz. Savunmada da daha iyi olmamız lazım. Mesela üçüncü gole bakacak olursak, rakip şut çekerken arkanızı dönmemeniz gerek. Bu benim için en temel şeylerden biri" açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.
Tedesco'nun bu sözlerinin, futbolcuların kendilerini hedef gösterdiği düşüncesine kapılmasına yol açtığı ve soyunma odasında huzursuzluğa neden olduğu öne sürüldü.
YÖNETİM ONAYI VERDİ
Yaşanan krizin ardından yönetimin, Tedesco ile yola devam edilmesi halinde bazı futbolcuları kadro dışı bırakabileceği konuşuluyor.
Kaynak: Haber Merkezi