Caner Erkin'den Takım Arkadaşına Tokat
Milli futbolcu Caner Erkin, Sakaryaspor'un Pendikspor'a 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada takım arkadaşına tokat attı. Caner, bu hareketinin ardından kırmızı kart gördü.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Pendikspor ile Sakaryaspor’un karşı karşıya geldiği maçta yeşil sahalarda ender rastlanan bir olay yaşandı. Caner Erkin, takım arkadaşına tokat attı.
Sakaryaspor oyuncusu Caner Erkin, karşılaşmanı 76. Dakikasında sinirlerine hakim olamayarak takım arkadaşı Burak Altıparmak’a fiziksel müdahalede bulundu.
Hakan Burak Demirkıran, bu olayın ardından Caner Erkin’i kırmızı kartla oyundan attı.
