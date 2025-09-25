Caner Erkin'den Takım Arkadaşına Tokat

Milli futbolcu Caner Erkin, Sakaryaspor'un Pendikspor'a 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada takım arkadaşına tokat attı. Caner, bu hareketinin ardından kırmızı kart gördü.

Son Güncelleme:
Caner Erkin'den Takım Arkadaşına Tokat
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Pendikspor ile Sakaryaspor’un karşı karşıya geldiği maçta yeşil sahalarda ender rastlanan bir olay yaşandı. Caner Erkin, takım arkadaşına tokat attı.

Sakaryaspor oyuncusu Caner Erkin, karşılaşmanı 76. Dakikasında sinirlerine hakim olamayarak takım arkadaşı Burak Altıparmak’a fiziksel müdahalede bulundu.

Hakan Burak Demirkıran, bu olayın ardından Caner Erkin’i kırmızı kartla oyundan attı.

Caner Erkin’den eşi Şükran Ovalı’ya Aşk Golü, Görenler İmrendiCaner Erkin’den eşi Şükran Ovalı’ya Aşk Golü, Görenler İmrendiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Caner Erkin Tokat Sakarya
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Devir Teslim: Sadettin Saran Resmen Göreve Başladı Sadettin Saran Resmen Göreve Başladı
O İlimizde Şap Alarmı! Hayvan Ticaretinin Merkezi Karantinaya Alındı Hayvan Ticaretinin Merkezi Karantinaya Alındı
Galatasaray'da Victor Osimhen Sürprizi! Sahalara Döneceği Maç Belli Oldu Sahalara Döneceği Maç Belli Oldu
Filenin Efeleri Dünya Altıncısı Filenin Efeleri Dünya Altıncısı
ÇOK OKUNANLAR
Herkes Tarafından Biliniyorlardı: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti! Binlerce Çalışan Kapı Dışarı Edildi Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti
Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu İçin Ayağa Kalktı: 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım' 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım'
İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri: 'Bunların Yaşanmasına Ne Gerek Vardı?' İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri
Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam' 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'
Aydın'da 'Bıçak Parası' İddiası: Profesör Görevden Uzaklaştırıldı Aydın'da 'Bıçak Parası' İddiası: Profesör Görevden Uzaklaştırıldı