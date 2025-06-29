Caner Erkin’den eşi Şükran Ovalı’ya Aşk Golü, Görenler İmrendi

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Kalpazan, Show TV, Şeref Bey, Familya, NOW TV, Vatanım Sensin, Paramparça, Şeref Meselesi, Cinayet, Kötü Yol, Avrupa Avrupa, Bir Bulut Olsam, Aşk Yakar, Bez Bebek, Vazgeç Gönlüm gibi projelerde canlandırdığı birbirinden farklı karakterlerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile aşka geldi.

ROMANTİK POZ

2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile Roma’da dünya evine giren ve 2018’de kızları Mirhan Ela’yı kucağına alan Ovalı, eşiyle çıktığı tatilden duygusal anları takipçileriyle paylaştı.

'SONSUZA DEK'

40 yaşındaki Ovalı'nın paylaştığı karelerde çiftin romantik halleri dikkat çekerken, gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Caner Erkin de aynı kareyi kendi hesabında “Hep ilk gün gibi hissedeceğim, sonsuza dek!” notuyla paylaşarak aşk dolu mesajıyla takipçilerini duygulandırdı.

TANIŞMA ANINI ANLATMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda İbrahim Selim’in YouTube programına konuk olan Şükran Ovalı, eşiyle tanışma sürecine dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ovalı, Caner Erkin’i ilk gördüğünde hiç hoşlanmadığını belirterek, “Cilt doktorunda karşılaştık. Beşiktaşlıyım, o ise Fenerbahçeli. Elini uzattı, ben de ‘En büyük Beşiktaş’ deyip karşılık verdim. Eli havada kaldı,” ifadeleriyle tanışma anını anlatmıştı.

14 KEZ ENGELLEMİŞ

Ovalı, Caner Erkin’in 1.5 yıl boyunca kendisini ikna etmeye çalıştığını ve bu süreçte 14 kez telefon numarasını engellediğini söyleyerek, “Bir gün bana ‘Rüyamda gördüm, biz evleneceğiz’ dedi. ‘Kesin deli’ diye düşündüm. Sonra her şey değişti, şimdi çocuğumuz var. Caner’i çok seviyorum,” sözleriyle ilişkilerinin gelişimini özetlemişti.