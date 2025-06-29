Hülya Avşar'dan Gündem Olan Tatil Pozu: İşte O Fotoğraf

Hülya Avşar, tatil sezonunu güneşli bir fotoğraf ile açtı. Instagram'da paylaştığı bikinili poz, kısa sürede binlerce beğeni toplarken, takipçilerinden "Yıllara meydan okuyor" yorumları geldi.

Hülya Avşar'dan Gündem Olan Tatil Pozu: İşte O Fotoğraf
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Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte tatil sezonunu açan ünlü isimler arasında Hülya Avşar da yerini aldı. 61 yaşındaki sanatçı, tatil için gittiği beldede güneşin tadını çıkarırken çektiği bikinili selfie’yi Instagram hesabından paylaştı. Avşar’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

2,9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Avşar, dikkat çeken kareye herhangi bir açıklama yazmasa da, pozun etkisi büyük oldu.

Hülya Avşar'dan Gündem Olan Tatil Pozu: İşte O Fotoğraf - Resim : 1

Takipçileri “Her daim zarif”, “Kim der ki 61 yaşında”, “Yıllara meydan okuyor” gibi yorumlarla Avşar’a övgüler yağdırdı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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