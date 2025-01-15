Hülya Avşar’ın ‘Ayşe Barım’ Yorumu Olay Oldu! ‘Hayat Bu, Güçlü Olan Güçsüzü Yiyecek’
Dizi sektöründeki ‘tekelleşme’ tartışmalarına dahil olan sunucu ve oyuncu Hülya Avşar dikkat çeken bir açıklama yaptı. Avşar “Eskiden Ertem Eğilmez zamanında vardı böyle şeyler. Ertem Eğilmez'in bir grubu vardı, onların dışında hiç kimse doğru düzgün film de yapamıyordu. Hayat bu, güçlü olan güçsüz olanı yiyecek, bu kadar basit” dedi.
Kaynak: Gazetemagazin
Çok sayıda ünlü oyuncunun menajeri ve ID İletişimin kurucusu Ayşe Barım’ın dizi sektöründe ‘tekelleşmenin’ önünü açtığı iddialarına ilişkin kaos devam ederken, ünlü sunucu ve oyuncu Hülya Avşar da tartışmalara dahil oldu.
“ERTEM EĞİLMEZ ZAMANINDA DA VARDI”
Gazete Magazin’e konuşan Hülya Avşar, “Eskiden Ertem Eğilmez zamanında vardı böyle şeyler. Ertem Eğilmez'in bir grubu vardı, onların dışında hiç kimse doğru düzgün film de yapamıyordu. Bana göre çok büyütüyorlar olayları, her meslekte bir güçlü insan vardır, o etrafında her şeyi halleder, güçsüzler yenilir. Güçlü olacaksın, bu kadar” dedi.
“GÜÇLÜ OLAN GÜÇSÜZ OLANI YİYECEK”
Avşar, “Sanat camiasında bir tekelleşme ya da gruplaşma olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: Hayat bu arkadaşlar. Güçlü olan güçsüz olanı yiyecek, bu kadar basit. Kimsenin canı yanmadıysa, kimsenin parası çalınmadıysa... Hakkı yenmiş olabilir de her meslekte var bu.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul ederek resen soruşturma başlatmıştı.
Barım’ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Mert Demir’i ‘reklam aşkı’ yaşadığı iddia edilmiş, Barım’ın bu ilişki üzerinden 5 milyon dolar kazanç sağladığı iddia edilmişti.
Barım'a yurt dışına çıkış yasağı koyulurken, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in de ifade vereceği bildirilmişti.