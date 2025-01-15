Hülya Avşar’ın ‘Ayşe Barım’ Yorumu Olay Oldu! ‘Hayat Bu, Güçlü Olan Güçsüzü Yiyecek’

“ERTEM EĞİLMEZ ZAMANINDA DA VARDI”

Gazete Magazin’e konuşan Hülya Avşar, “Eskiden Ertem Eğilmez zamanında vardı böyle şeyler. Ertem Eğilmez'in bir grubu vardı, onların dışında hiç kimse doğru düzgün film de yapamıyordu. Bana göre çok büyütüyorlar olayları, her meslekte bir güçlü insan vardır, o etrafında her şeyi halleder, güçsüzler yenilir. Güçlü olacaksın, bu kadar” dedi.