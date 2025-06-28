Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'tan İlk Evlilik Yıl Dönümüne Romantik Kutlama

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile modacı eşi Zeynep Mayruk, bebek beklemenin heyecanını yaşadıkları şu günlerde, ilk evlilik yıl dönümlerini sosyal medyadan romantik paylaşımlarla kutladı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'tan İlk Evlilik Yıl Dönümüne Romantik Kutlama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

"Muhteşem Yüzyıl", "Güneşin Kızları" ve "Baba" gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, şu sıralar "TRT1'de yayınlanan "Teşkilat" dizisiyle kamera karşısına çıkıyor. Birkaç ay önce rol arkadaşı Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı yapması nedeniyle diziden çıkarılmasına sessiz kaldığı için sosyal medyada büyük tepki toplayan Sarıtaş, yeni sezonda diziye devam edecek.

Kariyerinin yanında özel hayatında da mutluluğu yakalayan Tolga Sarıtaş, geçen yıl dünyaevine girdiği 34 yaşındaki ünlü moda tasarımcısı Zeynep Mayruk ile bebek bekliyor. Geçtiğimiz günlerde New York'ta çekilen karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak oğullarının adını da ilk kez açıklayan ünlü çift, çocuklarına "Ali" adını vereceklerini duyurdu.

İLK EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNÜ ABD'DE KUTLADILAR

İlk evlendiklerinde Tolga Sarıtaş'ın hayranları tarafından sosyal medyada topa tutulan Zeynep Mayruk, görünüşüyle alakalı cinsiyetçi ve hakarete varan sözlere maruz bırakılırken, artık hayatının en mutlu günlerini yaşıyor. Eşinin her daim kendisini desteklediğini anlatan Zeynep Mayruk, eşiyle evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'tan İlk Evlilik Yıl Dönümüne Romantik Kutlama - Resim : 1

Şu sıralar ABD'de olan çift, 27 Haziran'da birinci evlilik yıl dönümlerini kutladı. Zeynep Mayruk "Bir ömür" notuyla eşinin fotoğrafını paylaşırken, Tolga Sarıtaş da "27 Haziran, nicelerine..." notuyla eşinin fotoğrafını paylaştı.

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'tan İlk Evlilik Yıl Dönümüne Romantik Kutlama - Resim : 2

Dilan Çiçek ve Sevgilisi Rafael Cemo'dan Romantik Tatil: Pozlarına Beğeni YağdıDilan Çiçek ve Sevgilisi Rafael Cemo'dan Romantik Tatil: Pozlarına Beğeni YağdıMagazin
Fahriye Evcen'den Yeni İmaj! Takipçilerinden Beğeni Yağmuru GeldiFahriye Evcen'den Yeni İmaj! Takipçilerinden Beğeni Yağmuru GeldiMagazin
Etiketler
Tolga Sarıtaş Oyuncu
Saate Baktığınızda Aynı Sayıları Görmek İşte Bu Anlama Geliyor Saate Baktığınızda Aynı Sayıları Görmek İşte Bu Anlama Geliyor
İkinci Kez Dede Oldu: 'Küçük Hüsnü'ye Davul-Zurnalı Kutlama 'Küçük Hüsnü'ye Davul-Zurnalı Kutlama
Sinemanın Gözde Çiftinden Kötü Haber: 18 Yıllık Aşk Bitti! Sinemanın Gözde Çiftinden Kötü Haber
Tabak Tabak Makarna Yeseniz de Kilo Almayacaksınız: Uzmanlar Formülünü Açıkladı Tabak Tabak Makarna Yeseniz de Kilo Almayacaksınız: Uzmanlar Formülünü Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
5 Saat Kaynıyor, Kor Ateşte Bekliyor: 2 Kişi Başında Bekliyor, Kilosu 400 TL'ye Gramla Satılıyor 5 Saat Kaynıyor, Kor Ateşte Bekliyor: 2 Kişi Başında Bekliyor, Kilosu 400 TL'ye Gramla Satılıyor
Hazırlığı Bile 1 Yıl Sürüyor, Her Gün 3 Tane Üretiyor! Kazancı Altınla Yarışıyor, Siparişler Yağmur Gibi Yağıyor Hazırlığı Bile 1 Yıl Sürüyor, Her Gün 3 Tane Üretiyor! Kazancı Altınla Yarışıyor
Beyaz Altını Hasat Eden Köşeyi Dönüyor: Sadece 6 Kişi Ekiyor, Her Poşeti Para Basıyor Beyaz Altını Hasat Eden Köşeyi Dönüyor: Sadece 6 Kişi Ekiyor, Her Poşeti Para Basıyor
Ünlü Pirinç Markasının İçinden Çıktı: Herkes Pilavı Onunla Yapıyordu Ünlü Pirinç Markasının İçinden Çıktı: Herkes Pilavı Onunla Yapıyordu
İkiz Elmasın Hasadı Başladı: Sadece 10 Gün Sürüyor, Kilosu Servet Kazandırıyor İkiz Elmasın Hasadı Başladı: Sadece 10 Gün Sürüyor, Kilosu Servet Kazandırıyor