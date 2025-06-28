Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'tan İlk Evlilik Yıl Dönümüne Romantik Kutlama

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"Muhteşem Yüzyıl", "Güneşin Kızları" ve "Baba" gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, şu sıralar "TRT1'de yayınlanan "Teşkilat" dizisiyle kamera karşısına çıkıyor. Birkaç ay önce rol arkadaşı Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı yapması nedeniyle diziden çıkarılmasına sessiz kaldığı için sosyal medyada büyük tepki toplayan Sarıtaş, yeni sezonda diziye devam edecek.

Kariyerinin yanında özel hayatında da mutluluğu yakalayan Tolga Sarıtaş, geçen yıl dünyaevine girdiği 34 yaşındaki ünlü moda tasarımcısı Zeynep Mayruk ile bebek bekliyor. Geçtiğimiz günlerde New York'ta çekilen karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak oğullarının adını da ilk kez açıklayan ünlü çift, çocuklarına "Ali" adını vereceklerini duyurdu.

İLK EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNÜ ABD'DE KUTLADILAR

İlk evlendiklerinde Tolga Sarıtaş'ın hayranları tarafından sosyal medyada topa tutulan Zeynep Mayruk, görünüşüyle alakalı cinsiyetçi ve hakarete varan sözlere maruz bırakılırken, artık hayatının en mutlu günlerini yaşıyor. Eşinin her daim kendisini desteklediğini anlatan Zeynep Mayruk, eşiyle evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Şu sıralar ABD'de olan çift, 27 Haziran'da birinci evlilik yıl dönümlerini kutladı. Zeynep Mayruk "Bir ömür" notuyla eşinin fotoğrafını paylaşırken, Tolga Sarıtaş da "27 Haziran, nicelerine..." notuyla eşinin fotoğrafını paylaştı.