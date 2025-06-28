Fahriye Evcen'den Yeni İmaj! Takipçilerinden Beğeni Yağmuru Geldi

Ekranlardan uzak olsa da sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, son paylaşımıyla tarz değişikliğine gittiğini gözler önüne serdi. Evcen'in yeni imajına hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Fahriye Evcen'den Yeni İmaj! Takipçilerinden Beğeni Yağmuru Geldi
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"Yaprak Dökümü", "Evim Sensin" ve "Kurt Seyit ve Şura" gibi projelerle tanınan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 2013 yılında "Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine girdi. Türkiye'nin en popüler çiftlerinden biri olan ikili, ilk olarak 2019 yılında oğulları Karan'a, ardından 2023 yılında da ikinci oğulları Kerem'e kavuştu.

Magazin gündeminden uzak kalarak sakin bir aile hayatı yaşamaya başlayan çift, artık yalnızca projeleriyle ve çocuklarıyla gittikleri tatillerden paylaştıkları fotoğraflarla gündeme geliyor. Burak Özçivit, "Kuruluş Osman" dizisiyle uzun soluklu bir başrol yolculuğu yaşarken bir yandan da Arap ülkelerinde birçok reklam kampanyasında boy gösteriyor.

Fahriye Evcen'den Yeni İmaj! Takipçilerinden Beğeni Yağmuru Geldi - Resim : 1

SOSYAL MEDYADA AKTİF

Fahriye Evcen ise bir süredir ekranlardan uzak kalarak daha çok çocuklarıyla vakit geçiriyor. Bu süreçte hayranlarını da habersiz bırakmayan 39 yaşındaki ünlü oyuncu, sosyal medya hesabını aktif kullanarak sık sık paylaşım yapıyor. Ailesiyle beraber mutlu karelerini sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşan Fahriye Evcen, son olarak yaptığı paylaşımla ise sosyal medyayı salladı.

Fahriye Evcen'den Yeni İmaj! Takipçilerinden Beğeni Yağmuru Geldi - Resim : 2

YENİ TARZINI PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu, son gönderisinde kestirdiği saçlarını takipçileriyle paylaştı. Saçlarının boyunu kısaltıp perçem modeli veren Fahriye Evcen, paylaştığı fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Gönderisine beğeni ve yorum yağan ünlü oyuncu için pek çok kişi "Çok yakışmış", "Değişiklik yaramış", "Böyle daha canlı görünüyor" gibi yorumlarda bulundu.

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