Hande Erçel Sosyal Medyayı Salladı! Takipçilerinden Beğeni Yağmuru

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Zaman zaman oyunculuğu ile eleştirilen Hande Erçel, iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki sayesinde magazin dünyasında sık sık adından söz ettiriyor

Daha önce özel bazı organizasyonlara tek başına katılması, Erçel hakkında "ayrıldılar mı?" söylentilerini gündeme getirirken, güzel oyuncu, bu iddiaları net bir şekilde reddetti.

İDDİALARI YALANLAMIŞLARDI

Geçtiğimiz haftalarda Paris’ten dönerken havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erçel, sevgilisi Sabancı’nın seyahatte yanında olmamasıyla ilgili konuştu. "Paris’e iş için gittim, bu tarz gezilerde genellikle yalnız oluyorum. Ama tatil olduğunda genelde birlikte zaman geçiriyoruz" diyerek dedikodulara açıklık getirdi.

Tüm bu söylentilere adeta nokta koyan isim ise Hakan Sabancı oldu. Sabancı, Erçel ile birlikte Roma’dan Paris’e giderken tren yolculuğunda çektikleri romantik fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşarak, ilişkilerinin gayet iyi gittiği mesajı verdi.

CANNES’DA GÖZ KAMAŞTIRDI

Güzel oyuncu Hande Erçel, davetli olarak katıldığı Cannes Film Festivali’nde zarafetiyle adeta büyüledi. Festivalde verdiği pozlar, sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı ve kısa sürede binlerce beğeni topladı.

YENİ PAYLAŞIMLARINA BÜYÜK İLGİ

Instagram'da 31,9 milyonluk büyük bir takipçi kitlesine sahip olan 31 yaşındaki ünlü oyuncu, platformu aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Erçel’in son paylaştığı fotoğraflar da hayranlarından büyük ilgi gördü; yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.