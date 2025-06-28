Hande Erçel Sosyal Medyayı Salladı! Takipçilerinden Beğeni Yağmuru

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Hande Erçel, son Instagram paylaşımıyla takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Sevgilisi Hakan Sabancı ile ayrıldıkları iddia edilen ünlü oyuncu, son kareleriyle adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:
Hande Erçel Sosyal Medyayı Salladı! Takipçilerinden Beğeni Yağmuru
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zaman zaman oyunculuğu ile eleştirilen Hande Erçel, iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki sayesinde magazin dünyasında sık sık adından söz ettiriyor

Daha önce özel bazı organizasyonlara tek başına katılması, Erçel hakkında "ayrıldılar mı?" söylentilerini gündeme getirirken, güzel oyuncu, bu iddiaları net bir şekilde reddetti.

Hande Erçel Sosyal Medyayı Salladı! Takipçilerinden Beğeni Yağmuru - Resim : 1

İDDİALARI YALANLAMIŞLARDI

Geçtiğimiz haftalarda Paris’ten dönerken havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erçel, sevgilisi Sabancı’nın seyahatte yanında olmamasıyla ilgili konuştu. "Paris’e iş için gittim, bu tarz gezilerde genellikle yalnız oluyorum. Ama tatil olduğunda genelde birlikte zaman geçiriyoruz" diyerek dedikodulara açıklık getirdi.

Tüm bu söylentilere adeta nokta koyan isim ise Hakan Sabancı oldu. Sabancı, Erçel ile birlikte Roma’dan Paris’e giderken tren yolculuğunda çektikleri romantik fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşarak, ilişkilerinin gayet iyi gittiği mesajı verdi.

Hande Erçel Sosyal Medyayı Salladı! Takipçilerinden Beğeni Yağmuru - Resim : 2

CANNES’DA GÖZ KAMAŞTIRDI

Güzel oyuncu Hande Erçel, davetli olarak katıldığı Cannes Film Festivali’nde zarafetiyle adeta büyüledi. Festivalde verdiği pozlar, sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı ve kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Hande Erçel Sosyal Medyayı Salladı! Takipçilerinden Beğeni Yağmuru - Resim : 3

YENİ PAYLAŞIMLARINA BÜYÜK İLGİ

Instagram'da 31,9 milyonluk büyük bir takipçi kitlesine sahip olan 31 yaşındaki ünlü oyuncu, platformu aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Erçel’in son paylaştığı fotoğraflar da hayranlarından büyük ilgi gördü; yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Ucuz Tatil Masalı Bitti: Yabancı Turist de 'Pahalı' Diyor... Fiyatlar Dubai'yle YarışıyorUcuz Tatil Masalı Bitti: Yabancı Turist de 'Pahalı' Diyor... Fiyatlar Dubai'yle YarışıyorGüncel
Film Gibi Kovalamaca! 45 Bin Lira Ceza KesildiFilm Gibi Kovalamaca! 45 Bin Lira Ceza KesildiGüncel

Etiketler
Hande Erçel Hakan Sabancı
Son Güncelleme:
Sabancılar’ın Damat Adayından Büyük Jest! Herkes Aynı Şeyi Sordu Sabancılar’ın Damat Adayından Büyük Jest! Herkes Aynı Şeyi Sordu
Derin Talu ile Ebo Yeniden Yan Yana! Paylaştığı Ekran Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı Derin Talu ile Ebo Sosyal Medyayı Salladı
En Ufak Problemlerini Bile Yalnız Başına Çözemeyen Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor En Ufak Problemlerini Bile Yalnız Başına Çözemeyen Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
Tabak Tabak Makarna Yeseniz de Kilo Almayacaksınız: Uzmanlar Formülünü Açıkladı Tabak Tabak Makarna Yeseniz de Kilo Almayacaksınız: Uzmanlar Formülünü Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Pirinç Markasının İçinden Çıktı: Herkes Pilavı Onunla Yapıyordu Ünlü Pirinç Markasının İçinden Çıktı: Herkes Pilavı Onunla Yapıyordu
İzin Alıp Başladılar, Ailecek Zengin Oldular: Evlerinden Çıkmadan, Paraya Para Demiyorlar İzin Alıp Başladılar, Ailecek Zengin Oldular: Evlerinden Çıkmadan, Paraya Para Demiyorlar
ATM'lerde Yeni Dönem: Para Çekme Limiti Artık Değişti ATM'lerde Yeni Dönem: Para Çekme Limiti Artık Değişti
Altın Almanın 'En Ucuz Saati' Belli Oldu: Fiyatlar O Saatte Resmen Sıfırdan Başlıyor Altın Almanın 'En Ucuz Saati' Belli Oldu: Fiyatlar O Saatte Resmen Sıfırdan Başlıyor
Sağlık Devi 271 Mağazasına Daha Kilit Vuracak! Hızla İflasa Sürükleniyor Sağlık Devi 271 Mağazasına Daha Kilit Vuracak! Hızla İflasa Sürükleniyor