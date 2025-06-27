Sabancılar’ın Damat Adayından Büyük Jest! Herkes Aynı Şeyi Sordu

Sosyetenin gözde ailesi Sabancılar’ın damat adayı ünlü oyuncu Kerem Bürsin, sevgilisi Melisa Sabancı Tapan’a öyle bir jest yaptı ki… Hem beğeni butonu çöktü hem de gözler Hande Erçel- Hakan Sabancı çiftine çevrildi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Sabancılar’ın Damat Adayından Büyük Jest! Herkes Aynı Şeyi Sordu
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Aşklarını kameralardan ve gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncu Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan çifti, kısa süreli ayrılık sonrasında barışmış, aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı almışlardı.

Sabancılar’ın Damat Adayından Büyük Jest! Herkes Aynı Şeyi Sordu - Resim : 1

Hande Erçel-Hakan Sabancı çiftinin ne zaman evleneceği merakla beklenirken, Sabancılar’da Kerem-Melisa cephesinde tansiyon yükseldi.

Sabancılar’ın Damat Adayından Büyük Jest! Herkes Aynı Şeyi Sordu - Resim : 2

Bir düğünde gelin çiçeğini kaptığı anların fotoğrafını paylaşan Sabancılar’ın torunu Melisa Sabancı Tapan’a sevgilisi Kerem Bürsin’den beğeni gecikmedi.

Sabancılar’ın Damat Adayından Büyük Jest! Herkes Aynı Şeyi Sordu - Resim : 3

Melisa Sabancı Tapan paylaşımına “Kök saldığınız, birlikte büyüdüğünüz ve yaşamı kutsal kıldığınız bir sevgiye…' notunu düştü.

Sabancılar’ın Damat Adayından Büyük Jest! Herkes Aynı Şeyi Sordu - Resim : 4

Bürsin’in sevgilisinin ‘gelin çiçekli’ fotoğrafına kalp emojisiyle beğeni atması sonrasında ‘Düğün yakında mı?’ sorusu gündem oldu. Çiftin ilişkilerini nikah masasına taşıyıp taşıyamayacakları merak konusu oldu.

Kerem Bürsin, yeni aşkını “Kalbim çok dolu, çok mutluyum” diyerek aşkını duyurmuştu.

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