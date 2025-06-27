Ünlü Rapçi Blok3 Ortalığı Birbirine Kattı! 1 Ayda 3 Kez Olunca… Yanına Gitti Hesap Sordu

Yeni şarkısının lansmanında ünlü fenomen Danla Bilic ile verdiği el el pozlarla gündem olan ünlü rapçi Blok3, 1 ay içinde 3 konserinin iptal edilmesine ateş püskürdü. Organizatörlerin hatasını görmezden geldiğini ama kendisinin zarar gördüğünü belirten ünlü rapçi, daha fazla dayanamadı, isyan bayrağını çekti.

Esma Karayel Esma Karayel
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Son yıllarda yıldızı parlayan, Altın Kelebek Töreni’nde ödülünü alırken ‘Babalar sözünü tutar’ sözüyle sosyal medyaya damga vuran ünlü rapçi Blok3, son olarak Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizinin başrol oyuncularından Nilsu Berfin Aktaş ile yaşadığı aşk ile gündem olmuştu.

Ünlü Rapçi Blok3 Ortalığı Birbirine Kattı! 1 Ayda 3 Kez Olunca… Yanına Gitti Hesap Sordu - Resim : 1

DANLA BİLİC İLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Ayrılan çiftten ayrılık sebebine ilişkin bir açıklama gelmezken, Blok3 son olarak fenomen Danla Bilic ile bir kutlamada el ele yakalanmış, ‘Bizi sevgili sanarlar, çekmeyin’ demişti.

Ünlü Rapçi Blok3 Ortalığı Birbirine Kattı! 1 Ayda 3 Kez Olunca… Yanına Gitti Hesap Sordu - Resim : 2

1 AYDA 3 KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Blok3’ün 1 ay içinde 3 konseri birden iptal edildi. Kendini daha fazla tutamayan ünlü rapçi sosyal medya hesabından isyan etti. Blok3 “Kimsenin ismini vermedim, kimse ekmeğinden olmasın dedim ama her seferinde ben kötü oldum. Ben şuan İstanbul'da bu gece yapacağım sahne için, sahneye bakmaya gidiyordum. Bugün bu organizasyonu yapan adam sabah telefonunu kapatmış, oradaki emekçilerin hiçbirinin parasını vermemiş. Oradaki insanlarda haklı olarak işi iptal etmişler. Biz 4 saat sonra sahnedeyiz normalde” diyerek peş peşe paylaşımlar yaptı.

Ünlü Rapçi Blok3 Ortalığı Birbirine Kattı! 1 Ayda 3 Kez Olunca… Yanına Gitti Hesap Sordu - Resim : 3

YANINA GİTTİ, HESAP SORDU

Organizatörle karşı karşıya gelen Blok3 'Niye böyle oldu?' diye sordu. Organizatör ise 'Etkinliğin ücretini çıkaramadık' yanıtını verdi. Blok3 bilet satışı olmadığı iddialarına da yanıt vererek; '10 bin tane bilet havadan satılmış' diyerek isyan etti.

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