Danla Bilic İki Bombayı Birden Patlattı! Önce Wanda Nara’yı Çıldırttı Sonra El Ele Poz Verdi

Dördüncü kez ameliyat masasına yatan ünlü fenomen Danla Bilic, bombaları üst üste patlattı. Ameliyat sonrasında yaptığı olaylı ‘Wanda Nara’ göndermesi ile gündem olan Danla Bilic, akşamına rapçi Blok3 ile el ele görüntülendi. Sosyal medya bu iki kaosu konuşuyor.

Esma Karayel Esma Karayel
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Geçen hafta kalça dolgusunun kaburgasına kadar çıktığını duyuran ve doktorunun Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Bülent Cihantimur olduğunu açıklayan ünlü fenomen Danla Bilic, dolgularını eritme sürecini takipçileriyle paylaştı.

Danla Bilic İki Bombayı Birden Patlattı! Önce Wanda Nara’yı Çıldırttı Sonra El Ele Poz Verdi - Resim : 1

OLAY 'WANDA NARA' GÖNDERMESİ

Hastaneden fotoğraflar paylaşan ünlü fenomen, bir paylaşımına ‘Günaydın ödemden Wanda Nara’ oldum notunu düştü. Danla Bilic’in paylaşımında Galatasaray’ın yıldızı Icardi’nin resmen boşandığı eşi Wanda Nara’nın estetiklerine gönderme yapması sosyal medyada gündem oldu.

Danla Bilic İki Bombayı Birden Patlattı! Önce Wanda Nara’yı Çıldırttı Sonra El Ele Poz Verdi - Resim : 2

4.KEZ AMELİYAT OLDU

3 yıl önce kalça dolgusu estetiği yaptıran Danla Bilic, dördüncü kez ameliyat masasına yattı. Çıkan dolguları Instagram hesabından paylaşan Bilic, estetik için yeniden takipçilerini uyardı.

Öte yandan Danla Bilic’in ünlü rapçi Blok3’ün yeni şarkısının lansmanında çekilen bir görüntü de sosyal medyada büyük kaos yarattı. Kısa süre önce Blok3’ü YouTube programına konuk eden Danla Bilic’in eski sevgilisi rapçi Çakal’ın yakın arkadaşı Blok3 ile el el tutuştuğu anlar büyük dikkat çekti.

Sosyal medyada ‘Bunlar yakında aşk yaşar’, ‘Net aralarında bir şey var’ yorumlarını yaptı.

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