Danla Bilic'ten Sosyal Medyaya Damga Vuran 'Bülent Cihantimur' İtirafı! 3 Yıl Sonra Bombayı Patlattı

Ünlü fenomen Danla Bilic, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden çok konuşulacak bir video paylaştı. Takipçilerine estetik doktorunu açıklayan Danla Biliç, herkesi şoke etti.

'3 YILIMIN İÇİNE ETTİ'

Danla Bilic ‘Artık dilimde tüy bitti. Canım doktorum Bülent Cihantimur beni hiçbir şekilde uyarmadığı için girdim ameliyata, hayatımın 3 yılına ettim. Şimdi başka bir hoca yapacak. Yaptıracak arkadaşınız varsa hemen bu videoyu atın, iptal etsin, edin’ dedi.

HERKESİ UYARDI

Bilic ‘Ameliyat üstüne ameliyat geçirdim. Ne olur, bu estetiği kimse yaptırmasın! Sesli uyarmadı, sonuçlarını yaşayarak öğrendik ve pişman olduk. Güzellik uğruna sağlık feda edilmemeli’ diyerek herkesi uyardı.

Danla Bilic’in paylaşımı sonrasında kendisine yazan bazı takipçileri Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Bülent Cihantimur’a estetik yaptıracaklarını ancak bu uyarı sonrasında vazgeçtiklerini söyledi.

Bilic, video sonrasında ‘Gitmemeniz için uyardım’ notunu düştü.

BÜLENT CİHANTİMUR KİM?

Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Bülent Cihantimur ile yazar Eylem Tok'un oğlu 17 yaşındaki Timur Cihantimur, 1 Mart 2024 tarihinde İstanbul Kemerburgaz'da aracıyla ATV’si arızalanan arkadaş grubuna çarptı. Kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti.

Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur önce Mısır ardından ABD’ye kaçmıştı. Aylar sonra ABD’de yakalanan anne ve oğlu ABD’de mahkemeye çıkmıştı. Tok ve oğlunun Türkiye iadesi için süreç devam ederken, Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'nin şikayetinden vazgeçtiğini duyurmuştu.

Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, gelininin kazadan sonra anne-babasının yanında kalmaya başladığını söyleyerek ‘Bana göre yanlış olan, kendine göre doğru olabilir ama gizli yaptığı için yanlıştır. O torunun büyükbabası olarak benim de 'Kaç para aldı, ne yaptı, az mı aldı, çok mu aldı?' bilme hakkım vardı. Bunca zaman ben mücadele ediyorum’ dedi.