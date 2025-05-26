Gülden Karaböcek’ten Şoke Eden İtiraf! 50 Yıllık Küslükten Sonra Barış Kapısını Araladı

Şarkılarıyla yıllara damga vuran, aralarındaki büyük kavganın detayları hep merak edilen Türk müziğinin güçlü seslerinden Neşe Karaböcek ve kardeşi Gülden Karaböcek arasında sular duruluyor mu?

'BARIŞMAK İSTİYORUM'

Eniştesi ile evlenen Gülden Karaböcek, 50 yıl sonra yaptığı itiraflarla birlikte ablası Neşe Karaböcek’e barış için yeşil ışık yaktı. Ablasının ‘Altın bülbül’ olduğunu belirten Gülden Karaböcek ‘Ablamın bilmediği şeyler var' dedi. Karaböcek kardeşler arasındaki kaosun perde arkası YouTube'da...

Kaynak: Haber Merkezi