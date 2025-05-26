Gülden Karaböcek’ten Şoke Eden İtiraf! 50 Yıllık Küslükten Sonra Barış Kapısını Araladı

Ablası Neşe Karaböcek’in boşandığı eşi, eniştesi Atilla Alpsakarya ile evlenen ünlü sanatçı Gülden Karaböcek, yıllar sonra ablasına ‘barış’ için kapılarını araladı. Gülden Karaböcek 'Ablamın bilmediği şeyler var. Ölümlü dünya kendisiyle barışmak istiyorum’ dedi.

Son Güncelleme:

Şarkılarıyla yıllara damga vuran, aralarındaki büyük kavganın detayları hep merak edilen Türk müziğinin güçlü seslerinden Neşe Karaböcek ve kardeşi Gülden Karaböcek arasında sular duruluyor mu?

Gülden Karaböcek’ten Şoke Eden İtiraf! 50 Yıllık Küslükten Sonra Barış Kapısını Araladı - Resim : 1

'BARIŞMAK İSTİYORUM'

Eniştesi ile evlenen Gülden Karaböcek, 50 yıl sonra yaptığı itiraflarla birlikte ablası Neşe Karaböcek’e barış için yeşil ışık yaktı. Ablasının ‘Altın bülbül’ olduğunu belirten Gülden Karaböcek ‘Ablamın bilmediği şeyler var' dedi. Karaböcek kardeşler arasındaki kaosun perde arkası YouTube'da...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gülden Karaböcek Neşe Karaböcek
Son Güncelleme:
Ne İnek Ne Keçi Sütü! Kemikleri Beton Gibi Yapıyor, Vücudu Magnezyum, Kalsiyum ve Demire Boğuyor Ne İnek Ne Keçi Sütü! Kemikleri Beton Gibi Yapıyor, Vücudu Magnezyum, Kalsiyum ve Demire Boğuyor
Aydilge’den Duygulandıran Galatasaray Paylaşımı: 'Her Şeyi Unutan Babam Gözleri Parlayarak ‘Cimbombom’ Diye Bağırdı' Aydilge’den Galatasaray’a Duygusal Teşekkür
Serinlemek İçin Dondurma Almadan Önce İki Kez Düşünün! Meğer Bu Dondurmalar Zehir Saçıyormuş Serinlemek İçin Dondurma Almadan Önce İki Kez Düşünün! Meğer Bu Dondurmalar Zehir Saçıyormuş
Galatasaray'ın Tarihi Gecesine Ebru Yaşar Damgası! Şarkılarıyla Sahneyi Yıktı Geçti Galatasaray'ın Tarihi Gecesine Ebru Yaşar Damgası! Şarkılarıyla Sahneyi Yıktı Geçti
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin 81 İlinde Devreye Giriyor! Konut Fiyatları İçin Yeni Dönem Türkiye'nin 81 İlinde Devreye Giriyor! Konut Fiyatları İçin Yeni Dönem
Mehmet Şimşek Duyurdu: Yıllardır Ödenen O Masraf Ortadan Kalktı! Ev Sahibi ve Kiracılar Yaşadı Mehmet Şimşek Duyurdu: Yıllardır Ödenen O Masraf Ortadan Kalktı! Ev Sahibi ve Kiracılar Yaşadı
Dondurulmuş Pizza Üreticisi İflas Etti! Bir Gecede Dev Fabrika Kapandı, Tüm Çalışanlar İşsiz Kaldı Dondurulmuş Pizza Üreticisi İflas Etti! Bir Gecede Dev Fabrika Kapandı, Tüm Çalışanlar İşsiz Kaldı
Üniversiteyi Arpalığa Çeviren Rektör Görevden Alındı: Kendisine Her Ay 1 Milyon 200 Bin Lira Maaş Bağlamış... Üniversiteyi Arpalığa Çeviren Rektör Görevden Alındı
GİB 81 İlde Düğmeye Bastı: Aldığı Maaşı Bildirmeyene Ceza Geliyor! Ev Ev Tespit Edilecek GİB 81 İlde Düğmeye Bastı: Aldığı Maaşı Bildirmeyene Ceza Geliyor! Ev Ev Tespit Edilecek