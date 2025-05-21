Eylem Tok ve Timur Cihantimur Hakkında Sürpriz Gelişme! Oğuz Murat Aci'nin Eşi Şikayetini Geri Çekti

Geçtiğimiz yıl mart ayında gerçekleşen kaza, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te yaşanan feci kazada Op. Dr. Bülent Cihantimur ve Yazar Eylem Tok'un oğlu 17 yaşındaki Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olmuştu.

MADDİ TAZMİNAT KARŞILIĞINDA ANLAŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada sürpriz bir gelişme yaşandı. Bu dava kapsamında Avukat Hacı Orhan ve Burak Erden beraber çalışmaktaydı. Ancak Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'nin Hacı Orhan'ı davadan azlettiği, Burak Erden ile beraber failin ailesiyle maddi tazminat karşılığında anlaştığı ve şikayetini geri çektiği öğrenildi.

Ancak eşinin şikayetini geri çekmesi davanın bittiği anlamına gelmiyor. Kamu davası olması nedeniyle soruşturma devam edecek. Fakat bu gelişme failin cezasında indirim uygulanmasına yol açabilir.

ANNE BABASININ ŞİKAYETİ DEVAM EDİYOR

Aci'nin anne ve babası ise şikayetten vazgeçmediklerini bildirdi. Aile Avukatı Hacı Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Televizyonda çıkan haberlerde acı ailesinin şikayetinden vazgeçti yazıyor. Rahmetlinin eşi Şükriye Aci, maddi-manevi zararlarının karşılandığını söyleyerek şikayetten vazgeçmiştir. Diğer müştekilerin şikayeti devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

1 Mart 2024’te seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında Timur Cihantimur ve anne Eylem Tok’un yurtdışına kaçmasını sağladığı iddiasıyla Bülent Cihantimur’un şirket çalışanı olan Ayşe Ceren Saltoğlu bir süre tutuklu kalmıştı.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı. 18 Haziran'da mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Cihantimur'un avukatları "müvekkillerinin kaldığı tutukevinin şartlarının çok kötü" olduğunu savunarak, ev hapsi veya yerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş, ancak 21 Haziran'da yapılan Cihantimur'un ikinci duruşmasında hâkim bu talebi reddetmişti.