Galatasaray'ın Tarihi Gecesine Ebru Yaşar Damgası! Şarkılarıyla Sahneyi Yıktı Geçti

Galatasaray, şampiyonluğunu Yenikapı’daki görkemli organizasyonla kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarların coşku dolu akşamında, Türk müziğinin güçlü ismi Ebru Yaşar, kızı Ebru Su ve oğlu Poyraz ile birlikte sahneye çıkarak yeni şarkısı “Affet” ile yüz binleri coşturdu.

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak bu sezonun ilk kupasını müzesine götürdü ve Trendyol Süper Lig’de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar, üst üste 3., toplamda ise 25. kez şampiyonluk sevincini yaşadı. Böylece Cimbom, Süper Lig tarihinin 5. yıldızını takan ilk takım oldu.

Galatasaray şampiyonluğunu taraftarıyla birlikte Yenikapı Miting Alanı’nda düzenlenen müthiş bir organizasyon ile kutladı. DJ performanslarının coşturduğu sarı-kırmızılı taraftarlar, konserlerle müzik dolu unutulmaz bir gece yaşadı.

Unutulmaz gecede Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, kızı Ebru Su ve oğlu Poyraz ile sahneye çıktı. Yeni şarkısı “Affet”i taraftarların önünde seslendiren Ebru Yaşar, Seni Anan Benim İçin Doğurmuş ve Kehribar şarkılarını da söyledi. Yaşar, taraftarların yoğun isteği üzerine Affet şarkısını bir kere daha söyledi. Sesiyle unutulmaz anlar yaşatan Ebru Yaşar, taraftarlara üçlü de çektirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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