Karadeniz Derbisinde Gol Yağmuru: Beraberlikle Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Reeder Samsunspor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetti.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Taha, Malheiro, Salih, Okay, Mustafa, Folcarelli, Mendy, Zubkov, Visca, Nwakaeme, Sikan

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Ntcham, Bennasser, Schindler, Holse, Emre, Dimata

CANLI ANLATIM | TRABZONSPOR 2-2 SAMSUNSPOR

89' GOL | Samsunspor'da sahne Marius Mouandilmadji'nin. Sol Kanattan topu iyi taşıyan Emre Kılınç, içeri çevirdiği topta Marius Mouandilmadji gol vuruşunu yaptı. Maça tekrardan beraberlik geldi.

88' GOL | Trabzonspor golleri Pedro Malheiro ile art arda buluyor. Yine sağ kanattan gelişen atakta asist yine Muhammed-Cham'dan gol yine Pedro Malheiro'dan.

86' GOL | Trabzonspor golü Pedro Malheiro ile buldu. Muhammed-Cham, sağ kanattan koşu gösteren Pedro Malheiro'ya harika bir pas attı. Pedro Malheiro harika bir vuruş ile Trabzonspor'a beraberliği getirdi.

27' GOL | Rick van Drongelen'in harika pasında hareketlenen Emre Kılınç, harika bir koşu ile kaleci Muhammet Tepe'yle karşı karşıya kaldı. Sol ayak içiyle uzak köşeyi bulan Emre Kılınç, Samsunspor'u öne geçiren golü kaydetti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Kaynak: Haber Merkezi