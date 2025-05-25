Beşiktaş'a Evinde Rizespor Çelmesi! Üçüncülük Hedefi Zora Girdi

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Rizespor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

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Beşiktaş'a Evinde Rizespor Çelmesi! Üçüncülük Hedefi Zora Girdi

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş ile Rizespor arasındaki mücadelenin ilk devresi 0-0 sona erdi. Rizespor, 61. dakikada Samet Akaydin ile 1-0 öne geçti. Samet, Rizespor forması altında ilk golünü attı.

Beşiktaş'ta bu gole cevabı 64. dakikada Joao Mario verdi. Rizespor, Ali Sowe'un 90+1. dakikada attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Beşiktaş Çaykur Rizespor
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