Beşiktaş'a Evinde Rizespor Çelmesi! Üçüncülük Hedefi Zora Girdi
Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Rizespor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Beşiktaş ile Rizespor arasındaki mücadelenin ilk devresi 0-0 sona erdi. Rizespor, 61. dakikada Samet Akaydin ile 1-0 öne geçti. Samet, Rizespor forması altında ilk golünü attı.
Beşiktaş'ta bu gole cevabı 64. dakikada Joao Mario verdi. Rizespor, Ali Sowe'un 90+1. dakikada attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme:
Emekli ve Memur Maaşlarında Gözler Haziran Takviminde: Ödemeler Kurban Bayramı'ndan Önce Yatacak mı?