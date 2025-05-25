Yenikapı'da Büyük Coşku! Galatasaray Şampiyonluk Kupasına Kavuştu

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, taraftarlarıyla birlikte zaferini kutladı. Erken saatlerden itibaren Yenikapı'ya akın eden on binlerce sarı-kırmızılı taraftar bayraklar, formalar ve marşlarla şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

Şampiyon Galatasaray'ın, Yenikapı Miting Alanı'nda düzenleyeceği Champions Fest kapsamında etkinlikler Galatasaray Lisesi'nden başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip, ilk olarak lisede toplandı ve daha sonra kendilerini bekleyen üst açık otobüse geçti. Otobüsle şehir turu atan sarı-kırmızılılara, taraftar yoğun ilgi gösterdi. Futbolcular da yol kenarlarında yoğun kalabalıklar oluşturan taraftarlara el sallayarak karşılık verdi.

TAKIM OTOBÜSÜNDEN AÇIKLAMALAR

Yenikapı etkinlik alanına üstü açık otobüste giden Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, "Her sene olduğu gibi kutlamamızı yapıyoruz. İnşallah seneye de aynı şekilde kutlama yapacağız" diye konuştu.

Yıldız futbolcu Yunus Akgün, "Bir şey söylemeye gerek yok, Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray!" dedi.

Bu sezon oynadığı 48 maçta 14 gol 6 asistlik performans sergileyen Barış Alper Yılmaz, "Çok mutluyum. 3 yılda 5 kupa kazandım. Alıştım artık diyebilirim" ifadelerini kullandı.

EBRU YAŞAR YENİKAPI'YI COŞTURDU

Unutulmaz akşamda Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, kızı Ebru Su ve oğlu Poyraz ile sahneye çıktı. Yeni şarkısı “Affet”i taraftarların önünde seslendiren Ebru Yaşar, Seni Anan Benim İçin Doğurmuş ve Kehribar şarkılarını da söyledi. Yaşar, taraftarların yoğun isteği üzerine Affet şarkısını bir kere daha söyledi. Güçlü performansıyla taraftarlara unutulmaz anlar yaşatan Ebru Yaşar, üçlü de çektirdi.

DURSUN ÖZBEK'TEN 'OSIMHEN' AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yenikapı'da yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sadece bir şampiyonluğu kutlamıyoruz. Bugün, iyi insanların karşısına çıkan tüm kötülüklere karşı zaferimizi kutluyoruz. Avrupa'da başarı için her şeyi yapacağımızın sözünü veriyorum. Yaşasın Galatasaray. Osimhen çok önemli bir oyuncu, şampiyonlukta çok büyük payı var. Kendisiyle konuşuyoruz, bu kendisinin vereceği bir karar. Galatasaray, tabii ki onu isteyecektir. Ancak tek taraflı bir karar değil."

ÇOK SAYIDA SANATÇI GECEDE SAHNE ALDI

Kutlama etkinlerinde Ebru Yaşar, Betül Demir, Enbe Orkestrası, Aydilge, Tefo ve Seko, Blok3, Gökhan Kırdar, Altay, Güliz Ayla, Emircan İğrek, Gripin, Atiye, Kenzi BY, Kenan Doğulu gibi sanatçılar konser verirken, Suat Ateşdağlı-Yalçın ve Avangart Tabldot da DJ performanslarını sergiledi.

Konserlerin ardından futbolcular ile teknik ekip, 5 yıldızlı sahnede seçtikleri şarkılarla çıkış yaptı. İlk olarak kulüp çalışanları ve teknik ekip sahneye çıktı. Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, sahneye oğlu Ali Yiğit ile birlikte Galatasaray marşıyla giriş yaptı.

MERTENS AİLESİ DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Takımdan ayrılacak Belçikalı futbolcu Dries Mertens, eşi Kat Kerkhofs ve oğlu Ciro ile sahneye geldi. Mertens ve eşi, bu anlarda duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca Ciro'ya tezahüratlarda bulundu.

Bu sezon başarılı bir performansla sergileyen Yunus Akgün ise sahneye 'Çocukluk aşkımsın' şarkısıyla geldi. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira da sahneye dans ederek çıktı. Barış Alper Yılmaz, yakın zamanda vefat eden Volkan Konak'ın 'Aleni aleni' şarkısıyla sahneye geldi.

'BİZİMLE KAL OSIMHEN'

Bu sezon gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, sahneye 'Yarim Yarim' şarkısıyla çıktı. Ailesiyle sahneye gelen Osimhen daha sonra sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Taraftarlar ayrıca 'Bizimle kal Osimhen' ve 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' tezahüratlarında bulundu.

ICARDI PELERİNLE SAHNEDE

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, kutlamalarda kendisiyle özdeşleşen şarkıcı Simge'nin 'Aşkın olayım' şarkısı ve pelerin giyerek sahneye geldi. Sevgilisiyle sahneye çıkan Icardi'ye taraftar yoğun ilgi gösterdi. 'Şampiyon Cimbom' tezahüratları yapan Mauro Icardi, taraftarlara da üçlü çektirdi.

MUSLERA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, ailesiyle sahnede yer aldı. Takım arkadaşlarının arasından geçen Muslera, sahnede duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Ayrıca dev ekranda deneyimli kalecinin maçlarda yaptığı kurtarışlarının görüntüleri verildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Fernando Muslera için 'Bu taraftar seninle gurur duyuyor' tezahüratında bulundu. Takım arkadaşları ise Muslera'yı havaya attı. Son olarak da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri sahneye geldi.

Öte yandan İspanyol futbolcu Alvaro Morata, çocuğuyla ilgili özel bir durum olduğu için kutlamalara katılamadı.

ŞAMPİYON GALATASARAY KUPASINI ALDI

Futbolcuların sahneye çıkmasından ardından kupa ve madalya takdim törenine geçildi. Şampiyonluk kupası alana bir arabanın üzerinde ve 5 yıldız platformda geldi. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş ve 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bahadır Saraç madalya ve kupayı verdi. Kupayı alan kaptan Fernando Muslera, daha sonra takım arkadaşlarıyla birlikte bu sevinci yaşadı. Son olarak ise bütün takım, son dönemin popüler şarkısı 'Pode sentar' ile eğlendi.

Kaynak: AA-İHA