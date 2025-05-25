Marco Bezzecchi, Büyük Britanya Grand Prix’sinde Zafere Ulaştı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. etabı Büyük Britanya Grand Prix'sinde Aprilia takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, birinci oldu.

Marco Bezzecchi, Büyük Britanya Grand Prix’sinde Zafere Ulaştı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın yedinci ayağı olan Büyük Britanya Grand Prix’sinde Aprilia takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi birincilik kürsüsüne çıktı. 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 19 tur üzerinden koşulan yarış, motosiklet tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşattı.

Ducati Lenovo ekibinden Marc Marquez’in ikinci turda yaşadığı kaza nedeniyle yarışa kırmızı bayrakla ara verildi ve mücadele yeniden başlatıldı.

Yarış yeniden başladıktan sonra Monster Energy Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo liderliği elinde tutsa da 12. turda motorunda meydana gelen arıza nedeniyle yarış dışı kaldı.

Quartararo’nun vedasının ardından kontrolü ele geçiren Marco Bezzecchi, damalı bayrağı 38 dakika 16.037 saniyelik derecesiyle ilk sırada geçti. Bu galibiyet, sezon içerisindeki ilk zaferi olurken, kariyerindeki dördüncü MotoGP birinciliği oldu.

Yarışı Bezzecchi'nin 4.088 saniye gerisinde tamamlayan Fransız Johann Zarco (Castrol Honda LCR) ikinci sırayı alırken, Marc Marquez ise liderin 5.929 saniye arkasında üçüncü oldu.

Şampiyonanın sekizinci etabı olan Aragon Grand Prix’si, 8 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Pilotlar klasmanında ilk 5 sırada yer alan isimler:

Marc Marquez (İspanya) – 196 puan
Alex Marquez (İspanya) – 172 puan
Francesco Bagnaia (İtalya) – 124 puan
Franco Morbidelli (İtalya) – 98 puan
Johann Zarco (Fransa) – 97 puan

Kaynak: AA

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