Arda Turan Veda Etti

Teknik Direktör Arda Turan, çalıştırdığı Eyüpspor'a videolu bir mesajla veda etti.

Arda Turan Veda Etti

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, sosyal medya hesabından Teknik Direktör Arda Turan’ın veda konuşmasını içeren "Her şey için teşekkürler Arda Turan" başlıklı bir video yayınladı.

Paylaşımda duygularını aktaran Turan, "Sizlere minnettarım. Benim için çok güzel günlerdi. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım ve bütün sporculuk kariyerimdeki başarılarım da dahil, benim için en özel günlerdi; en tepelere koyabileceğim günler Eyüpspor’da yaşadıklarım. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim her anda kendimi evimde hissettim. Benim için Eyüpspor hayatımın sonuna kadar evim gibi olacak, kalbimin ortasında olacak. Her zaman buradaki duyguyla yaşayacağım" ifadelerini kullandı.

38 yaşındaki teknik adam Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında dün oynanan Antalyaspor maçının ardından basın toplantısında Eyüpspor’dan ayrılacağını duyurmuştu.

Kaynak: İHA

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