Real Madrid'de Xabi Alonso Dönemi

Real Madrid, teknik direktörlük koltuğunu Xabi Alonso'ya emanet etti. Kulüp Alanso'yla 3 yıllık anlaşma imzaladı.

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Real Madrid'de Xabi Alonso Dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki İspanyol teknik adamla 1 Haziran 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere, 30 Haziran 2028’e kadar sürecek üç yıllık bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Alonso, yarın Real Madrid City Tesisleri’nde gerçekleştirilecek imza töreniyle kamuoyuna tanıtılacak.

Antrenörlük kariyerine 2018 yılında Real Madrid’in altyapı takımlarında başlayan Alonso, ardından Real Sociedad B takımının başına geçti. Son olarak Bayer Leverkusen’i çalıştıran başarılı teknik adam, 2023-2024 sezonunda Alman ekibine tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonluğunu kazandırarak büyük ses getirdi. Aynı sezonda Almanya Kupası ve Süper Kupa zaferleri de yaşadı.

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Kaynak: AA

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