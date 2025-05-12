Barça Real'i Devirdi: Arda Güler'i Yerden Yere Vurdular

İspanya LaLiga’da milli oyuncu Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, El Clasico’da Barcelona’ya mağlup oldu. Arda’nın performansı İspanyol basınında yerden yere vuruldu.

LaLiga’nın 35’nci haftasında Real Madrid, Barcelona karşısında 2-0 öne geçtiği maçta 4-3 mağlup oldu. Dev kulübün şampiyonluk şansı artık yok denecek kadar azalırken, Arda Güler de kariyerinde bir El Clasico’da ilk kez ilk 11’de yer aldı.

İspanya basınında milli yıldızın performansı büyük eleştiri aldı. İşte İspanyol basınından Arda’ya gelen eleştiriler:

AS: "Bu maç bir antrenman maçı değildi ve Flick ile Ancelotti şampiyonluk için son kozlarını ortaya attı. Milano'dan acı şekilde dönen Barcelona, sonuçtan çok oyuna odaklandı. Real Madrid'de hazır olmadığı gerekçesiyle sezon boyu yedek kulübesinde bekleyen Arda Güler ilk El Clasico'sunda başarısız oldu. Tüm takım başarısız oldu."

Marca: "Arda Güler, top kendisinde olmayınca 'görünmez' oluyor. Pozisyon almada çok geç kalıyor. Bir pozisyonda hızlı oynayınca Mbappe gol attı. Ancelotti diğer oyunculara gösterdiği sabrı ona karşı göstermiyor. Sadece ilk yarıda süre verdi."

Mundo Deportivo: "Arda Güler etkisiz kaldı. Genç Türk hiç fark edilmedi ve Ancelotti devrede onu çıkardı."

Sport: "Türk oyuncu son maçlarda fark yaratmıştı ancak Barça karşısında tamamen kaybolmuş gibiydi. Sağ kanatta top alamadı, Barça'nın kontra ataklarına yol açacak top kayıpları yaşadı. Ancelotti, devre arasında oyuncu değişikliğine giderek bu durumu çözmeye çalıştı."

Kaynak: Haber Merkezi