Fenerbahçelilerden Ali Koç ve Aziz Yıldırım’a Güç Birliği Çağrısı!

Fenerbahçe'nin en büyük taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler, Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın birleşmesi için sosyal medya hesaplarından çağrıda bulundu.

'Tek vücut Fenerbahçe' başlığıyla yayımlanan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

'DOĞRU ZAMAN GELDİ'

"2024-25 futbol sezonunun bitimine 3 hafta kala takımımızın şampiyonluk şansı artık mucizelere kalmıştır. Camiamızın da sezonun geri kalanı için herhangi bir sportif beklentisi kalmamıştır. Beklentinin kalmadığı bu ortamda, Fenerbahçe tribünlerinin lokomotif grubu olarak mevcut duruma ilişkin görüşlerimizi paylaşmak için doğru zamanın geldiğine inanıyoruz.

'FENERBAHÇE BİRLİK DUYGUSUNU KAYBETME NOKTASINDA'

Yaşanan sportif başarısızlıklar, camiamızın moralini derinden sarsmış; Fenerbahçeliliğin temel taşı olan birlik ve beraberlik duygusu ne yazık ki zayıflamıştır. Bu durumdan en fazla fayda sağlayanların rakiplerimiz olduğu ise açık bir gerçektir. 3 Temmuz sürecinde, ülkemizi tehdit eden bir yapıya karşı dimdik duran; devletin bekasına katkı sağlayan ve tarihi bir duruş sergileyen Fenerbahçe camiası, o günlerde gösterdiği sarsılmaz birlik ve eşsiz aidiyet duygusunu bugün maalesef kaybetme noktasına gelmiştir. İçeride yaşanan ayrışmalar öyle bir seviyeye ulaşmıştır ki; artık rakiplerimizin hakem hatalarıyla kazandığı puanlara ve tartışmalı şampiyonluklara bile camia olarak ortak bir refleks gösteremez hale geldik.

'FUTBOLDA BAŞARI İÇİN ELZEM OLAN İKİ UNSUR VARDIR'

Futbolda başarı için elzem olan iki unsur vardır; ekonomik güç ve futbol aklı. Sayın Ali Koç döneminde kulüp mali olarak önemli bir noktaya taşınmış, sürdürülebilir bir yapı kurulmuştur. Ancak futbol aklı açısından aynı paralelde bir gelişim sağlandığını söylemek mümkün değildir. Unutmamalıyız ki ekonomik güç, futbolda başarı için önemlidir fakat sahada kazanılmayan bir başarı ekonomik gücün anlamını gölgede bırakır. Bu iki unsur birbirini tamamlayan bir bütündür.

Ayrıca unutulmamalıdır ki noter üzerinden yürütülen b imza süreci zaman zaman sezon başına denk gelecek ve bu da kulübümüzün yeni sezona sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını sekteye uğratabilecektir. Son seçimin üzerinden henüz 1 yıl geçmemiş olmasına rağmen camiamızın alışık olmadığı şekilde yeniden bir seçime gitmesi, yeni sezon hazırlıklarına ve odaklanmaya zarar verecektir.

'KAYBEDECEK 1 SENEMİZ DAHA YOK'

Bu sebeple, dünyanın en büyük aidiyet duygusuna sahip taraftar topluluğu olan siz değerli Fenerbahçelilere sesleniyoruz; artık öfkeyi bir kenara bırakma, sağduyuyla düşünme ve birlik içinde hareket etme zamanıdır. İçinde bulunduğumuz kaotik ortam daha büyük sorunları doğurabilecektir. Ve maalesef Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için kaybedecek bir senemiz daha yoktur!

'HER İKİ BAŞKANA ÇAĞRIMIZ...'

2024 Haziran kongresinde yakalanan tarihi birlik ve sinerjiye bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Fenerbahçe'nin mali anlamda kurumsallaşma çabası ve istikrarlı yönetim anlayışı için Sayın Ali Koç'un katkılarına; futbol aklı, deneyimi ve camia üzerindeki güçlü etkisiyle Sayın Aziz Yıldırım'ın liderliğine ise aynı anda ihtiyaç duyulmaktadır. Bu iki değerli gücün birleşimi, Fenerbahçemizi yeniden zirveye taşıyacak yegane güçtür. Bu nedenle her iki başkana çağrımızdır:

Sayın Aziz Yıldırım, bu kritik dönemde camianın sizden beklentisi yalnızca destek değil; Fenerbahçe'nin geleceğini şekillendirecek karar süreçlerinde etkin bir rol üstlenmeniz ve yıllara dayanan tecrübenizle yön gösterici olmanızdır. Sayın Ali Koç ise bu ortak akla alan açmalı, Fenerbahçe'nin başarısı için birlikte yönetim anlayışını esas alacak tarihi adımı atmalıdır. Tıpkı kongrede olduğu gibi bu hafta bir araya gelin, omuz omuza durun ve kulübümüzü yeniden ayağa kaldıracak güçlü bir iradeyi hep birlikte ortaya koyun. Tüm kırgınlıkları ve geçmişte yaşananları geride bırakmanın tam zamanıdır. Fenerbahçemiz için birlik zamanı!"

Güzel günler ve yeniden umutla bakabileceğimiz bir gelecek için.#TekVücutFenerbahçe pic.twitter.com/FNXUgia1Cf — Genç Fenerbahçeliler (@gencfborg) May 11, 2025

Kaynak: Haber Merkezi