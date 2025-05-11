Amatör Ligde Olaylı Maç: Tribünler Savaş Alanına Döndü

Siirt Atatürk Stadyumu'nda oynanan Bölgesel Amatör Lig'de oynanan maçta ortalık savaş alanına döndü. Gelecek Siirt 56 Spor ile Kurtalanspor arasında oynanan maçta taraftarlar birbirine girdi. Güvenlik güçleri, taraftarları güçlükle dağıtarak olaya müdahale etti.

Amatör Ligde Olaylı Maç: Tribünler Savaş Alanına Döndü

Gelecek Siirt 56 Spor, sahasında Kurtalanspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sırasında iki takım futbolcuları arasında başlayan kavga, taraftarların da dahil olmasıyla büyüdü.

Amatör Ligde Olaylı Maç: Tribünler Savaş Alanına Döndü - Resim : 1

GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olaylar sırasında protokol tribününde de arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, taraftarları güçlükle dağıtarak olaylara müdahale etti. Stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Maç sonucuyla birlikte Kurtalanspor, Bölgesel Amatör Lig'inde mücadele etme hakkı kazandı.

Amatör Ligde Olaylı Maç: Tribünler Savaş Alanına Döndü - Resim : 2

Kaynak: İHA

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