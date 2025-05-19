Ne Yaptın Arda Güler! Son Anda Uyardılar

LaLiga'da Real Madrid, Sevilla'yı mağlup etti. Karşılaşmanın ardından stattan ayrılan Arda Güler'in yanlış çıkışa gitmesi dikkat çekti. O anlar videoya yansıdı.

Kaynak: Haber Merkezi

Arda Güler Real Madrid Sevilla
Ne Yaptın Arda Güler! Son Anda Uyardılar - Resim: 1

LaLiga’da şampiyonluğu ezeli rakibi Barcelona’ya kaptıran Real Madrid, Sevilla’yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Milli yıldız Arda Güler de karşılaşmada ilk 11’de başlarken, 77 dakika sahada kaldı.

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Ne Yaptın Arda Güler! Son Anda Uyardılar - Resim: 2

Arda Güler’in maçın ardından stattan ayrıldığı anlardaki görüntüleri ise İspanya’da gündem oldu. Arda Güler’in Sevilla'nın stadyumu Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'dan çıkarken kameraya yansıyan görüntüsü haber oldu.

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Ne Yaptın Arda Güler! Son Anda Uyardılar - Resim: 3

ElDesmarque’de yayınlanan videoda, takım arkadaşı Dani Caballos’un Sevilla’da kalacağı için farklı bir çıkış kullanmasının ardından Arda Güler de onun peşine takıldı.

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Ne Yaptın Arda Güler! Son Anda Uyardılar - Resim: 4

Arda Güler, yanlış yerden çıkarak Real Madrid kafilesini kaçırma tehlikesi yaşadı. Yıldız oyuncunun Real Madrid takım otobüsünün olduğu bölgeden farklı bir yere gitmek üzere olması videoya yansıdı.

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Ne Yaptın Arda Güler! Son Anda Uyardılar - Resim: 5

Arda Güler, bu yanlıştan stat görevlilerinin uyarısıyla döndü. Görevliler Arda’ya Real Madrid kafilesinin olduğu yeri gösterdi.

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