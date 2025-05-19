Ne Yaptın Arda Güler! Son Anda Uyardılar
LaLiga'da Real Madrid, Sevilla'yı mağlup etti. Karşılaşmanın ardından stattan ayrılan Arda Güler'in yanlış çıkışa gitmesi dikkat çekti. O anlar videoya yansıdı.
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LaLiga’da şampiyonluğu ezeli rakibi Barcelona’ya kaptıran Real Madrid, Sevilla’yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Milli yıldız Arda Güler de karşılaşmada ilk 11’de başlarken, 77 dakika sahada kaldı.
Arda Güler’in maçın ardından stattan ayrıldığı anlardaki görüntüleri ise İspanya’da gündem oldu. Arda Güler’in Sevilla'nın stadyumu Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'dan çıkarken kameraya yansıyan görüntüsü haber oldu.
ElDesmarque’de yayınlanan videoda, takım arkadaşı Dani Caballos’un Sevilla’da kalacağı için farklı bir çıkış kullanmasının ardından Arda Güler de onun peşine takıldı.
Arda Güler, yanlış yerden çıkarak Real Madrid kafilesini kaçırma tehlikesi yaşadı. Yıldız oyuncunun Real Madrid takım otobüsünün olduğu bölgeden farklı bir yere gitmek üzere olması videoya yansıdı.
Arda Güler, bu yanlıştan stat görevlilerinin uyarısıyla döndü. Görevliler Arda’ya Real Madrid kafilesinin olduğu yeri gösterdi.