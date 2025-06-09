Anne-Kızdan Altın Gibi Kazanç! 45 Günde Hasat Ediliyor, Kilosu 3 Bin TL’yi Aşıyor

45 GÜNDE HASAT EDİYORLAR

Ev hanımı olan Keleş ve annesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “İpek Böcekçiliği Destekleme Projesi” kapsamında yüzde 100 hibe aldı. Proje sayesinde her biri için 120 metrekarelik üretim alanı kuruldu ve birer dönümlük araziye 300 dut fidanı dikildi. Dut yapraklarıyla beslenen ipek böcekleri, 45 gün gibi kısa bir sürede yüksek kaliteli kozalara dönüşüyor.