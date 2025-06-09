Anne-Kızdan Altın Gibi Kazanç! 45 Günde Hasat Ediliyor, Kilosu 3 Bin TL’yi Aşıyor
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yaşayan anne ve kızı, devlet desteğiyle başladıkları ipek böcekçiliğinde kısa sürede büyük başarı elde etti.
Kaynak: AA
Ev ekonomisine katkı sunmak isteyen Filiz Hanife Keleş ve annesi Gülizar Gürhan, 45 günlük yoğun emekle yılda yaklaşık 100 kilo koza üretiyor. Üstelik kozanın kilosu, 3 bin TL’ye kadar alıcı bulabiliyor.
45 GÜNDE HASAT EDİYORLAR
Ev hanımı olan Keleş ve annesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “İpek Böcekçiliği Destekleme Projesi” kapsamında yüzde 100 hibe aldı. Proje sayesinde her biri için 120 metrekarelik üretim alanı kuruldu ve birer dönümlük araziye 300 dut fidanı dikildi. Dut yapraklarıyla beslenen ipek böcekleri, 45 gün gibi kısa bir sürede yüksek kaliteli kozalara dönüşüyor.
YAVRUDAN YETİŞTİRİYORLAR
Filiz Hanife Keleş, ilk kez başladıklarında ipek böceklerine dokunmaktan çekindiklerini belirtiyor. Ancak zamanla böceklerle aralarında bir bağ oluşmuş. Keleş, “Böcekler geldiğinde gözle göremeyecek kadar küçük oluyorlar, biz onları besleyerek yaklaşık parmak boyutuna getiriyoruz. Böceği ilk gördüğümüzde dokunmaya bile korkuyorduk. Şimdi alıştık ve elimize alıp sevebiliyoruz. Zararsız bir hayvan” dedi.
KİLOSUNU 3 BİN LİRAYA SATIYORLAR
İpek böceği kozasını 45 günde hasat eden anne kız, yoğun mesainin ardından kozanın kilosunu 2-3 bin lira aralığında satıyorlar. Yüzde yüz hibe desteği alarak ev ve ülke ekonomisine katkı sağlayan anne-kız, çalışmak isteyen kadınlara da büyük örnek oluyor.