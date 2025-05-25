Sinan Engin Osimhen'in Son Kararını Açıkladı

Engin, “Galatasaray, Eyüpspor’dan Berke Özer’i aldı. Ayrıca bir yabancı kaleci transferi daha olabilir. Günay Güvenç de takımda kalacak. Gelecek sezona 3 kaleciyle girilecek. Takımdan ayrılacak 5-6 oyuncu var” ifadelerini kullandı.

OSIMHEN’İN ADRESİ SUUDİ ARABİSTAN MI?

Engin, Napoli forması giyen Nijeryalı forvet Victor Osimhen’in transferine ilişkin de çarpıcı bir iddiada bulundu. Yıldız oyuncunun Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile büyük ölçüde anlaştığını söyleyen Engin, “Osimhen büyük ihtimalle Al Hilal’e transfer olacak. Yıllık 45 ila 50 milyon Euro arasında bir maaş kazanacak. Yeni takımında başarılar diliyorum. Bence Icardi’den daha kaliteli bir futbolcu. Ocak ayında Avrupa’ya dönebilir ya da 1-2 yıl içinde Galatasaray forması giyebilir” şeklinde konuştu.

ICARDI’NİN SÖZLEŞMESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sinan Engin, Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin maaşıyla ilgili de bilgiler paylaşarak, “Icardi, Galatasaray’dan 3 yıl için toplam 30 milyon Euro alacak. Eski eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, sözleşmeden yüzde 10 pay alarak 3 milyon Euro kazanacak. Bu çocuk sonunda bu kadından kurtuluyor. Kimse başka hikâye anlatmasın. Gerçek bu” dedi. Engin, Icardi’nin gelecek sezon sahaya daha güçlü döneceğini de ekledi.

“GALATASARAY BU LİGİN ÜSTÜNDE”

Takımın performansını da değerlendiren Engin, “Galatasaray bu ligin üstünde bir takım. Oynadığı futbolla şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. 1-2 maçta hakem hatası olabilir ama farkla kazandılar. Hâlâ kazanmaya devam ediyorlar. Lig nisan ayında koptu, biz kafa kafaya gider sanmıştık” dedi.

HACIOSMANOĞLU'NA VE TFF’YE MESAJ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun lig kupasını Yenikapı’da Galatasaray’a vereceğini açıklayan Engin, “Bu adam bu kadar rahat davranıyorsa demek ki içi rahat, vicdanı da temiz. Federasyona eleştiri getiriyorsunuz ama Hacıosmanoğlu Trabzonlu olmasına rağmen takımının hali ortada” ifadelerini kullandı.

TFF yönetimindeki bazı isimleri örnek göstererek eleştirilerin yersiz olduğunu savunan Engin, “En büyük desteği veren Ecmel Faik Sarıalioğlu’nun takımı İstanbulspor Süper Lig'e çıkamadı. Başkanvekili Mecnun Otyakmaz’ın eski takımı Sivasspor küme düştü. Bunlar benim akrabam değil. Sadece gerçekleri söylüyorum” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi