Marmaris Açıklarında 5.8 Büyüklüğünde Deprem!
AFAD'ın verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Antalya, Aydın, Denizli, Manisa ve birçok ilde hissedildi. Muğla Valisi Akbıyık, 11 kişinin yüksekten atlama ve panik atak nedeniyle yaralandığını söyledi. Sahada tarama çalışmaları devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Deprem İzmir, Antalya, Aydın, Denizli, Manisa ve birçok ilde hissedildi.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Bölgede ekiplerin deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına dair tarama çalışmaları sürüyor.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 2, 2025
Büyüklük:5.8 (Mw)
Yer:Akdeniz - [10.43 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2025-06-03
Saat:02:17:29 TSİ
Enlem:36.64 N
Boylam:28.25056 E
Derinlik:67.91 km
Detay:https://t.co/k9KItUeCHV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.7 olarak duyurdu.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 2, 2025
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) https://t.co/2UjhyfDnlu
03.06.2025, 02:17:27 TSİ
Büyüklük: 5.7
Derinlik: 76.0 km#Kandilli
MUĞLA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA
Korkutan depreme ilişkin Muğla Valisi İdris Akbıyık'tan ilk açıklama geldi. Akbıyık X hesabından yaptığı paylaşımla deprem nedeniyle kentte olumsuz bir durum olmadığını ve saha çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla, ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır.— Dr. İdris AKBIYIK (@idrisakbiyik) June 2, 2025
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. pic.twitter.com/YOgUlNT3LJ
11 YARALI VAR
Deprem sonrası son durumu açıklayan Muğla Valisi Akbıyık, 11 kişinin panik atak ve yüksekten atlama nedeniyle yaralandığını duyurdu. Herhangi bir yıkım ihbarı olmadığını ifade etti.
AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
AFAD, Akdeniz açıklarından meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından herhangi bir olumsuzluk meydana gelmediğini bildirdi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Akdeniz, Muğla Marmaris açıklarında saat 02.17'de meydana gelen ve Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerimizde hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullandı.
Akdeniz, Muğla Marmaris açıklarında saat 02:17'de meydana gelen ve Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerimizde hissedilen 5.8 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.— AFAD (@AFADBaskanlik) June 2, 2025
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen… https://t.co/cafWxvLzDg
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI: TEYAKKUZ HALİNDEYİZ
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, depremde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi. Aras, belediye ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu aktardı.
Başkan Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Marmaris’e yaklaşık 10 km mesafede meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, ilimiz genelinde hissedildi. An itibarıyla birimlerimize olumsuz herhangi bir ihbar ulaşmadığı bilgisini aldım. Ekiplerimiz teyakkuz halinde görevlerinin başında. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Marmaris’e yaklaşık 10 km mesafede meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, ilimiz genelinde hissedildi.— Ahmet Aras (@arasahmetmugla) June 2, 2025
An itibarıyla birimlerimize olumsuz herhangi bir ihbar ulaşmadığı bilgisini aldım. Ekiplerimiz teyakkuz halinde görevlerinin başında.
Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun…
MURAT KURUM'DAN DA AÇIKLAMA
Korkutan depreme ilişkin bir açıklama da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Depremde an itibarıyla herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirten Bakan Kurum, saha tarama çalışmalarının başladığını bildirdi.
Kurum'un X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibarıyla olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."
Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Murat KURUM (@murat_kurum) June 3, 2025
An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte ekiplerimiz saha tarama…
İZMİR VALİSİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
İzmir Valisi Süleyman Elban'da Marmaris depreminin arından kentte herhangi bir olumsuz durum olmadığını açıkladı.
Vali Elban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:
"AFAD verilerine göre, Muğla’nın Marmaris ilçesinde İzmir’de de hissedilen 5.8 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir.
Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir.
Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."
AFAD verilerine göre, Muğla’nın Marmaris ilçesinde İzmir’de de hissedilen 5.8 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir.— Dr. Süleyman Elban (@drsuleymanelban) June 3, 2025
Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama… https://t.co/97DTfUw9O8
Kaynak: Haber Merkezi