Marmaris Açıklarında 5.8 Büyüklüğünde Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem İzmir, Antalya, Aydın, Denizli, Manisa ve birçok ilde hissedildi.

Bölgede ekiplerin deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına dair tarama çalışmaları sürüyor.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.7 olarak duyurdu.

MUĞLA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Korkutan depreme ilişkin Muğla Valisi İdris Akbıyık'tan ilk açıklama geldi. Akbıyık X hesabından yaptığı paylaşımla deprem nedeniyle kentte olumsuz bir durum olmadığını ve saha çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla, ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.



Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. pic.twitter.com/YOgUlNT3LJ — Dr. İdris AKBIYIK (@idrisakbiyik) June 2, 2025

11 YARALI VAR

Deprem sonrası son durumu açıklayan Muğla Valisi Akbıyık, 11 kişinin panik atak ve yüksekten atlama nedeniyle yaralandığını duyurdu. Herhangi bir yıkım ihbarı olmadığını ifade etti.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD, Akdeniz açıklarından meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından herhangi bir olumsuzluk meydana gelmediğini bildirdi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Akdeniz, Muğla Marmaris açıklarında saat 02.17'de meydana gelen ve Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerimizde hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullandı.

Akdeniz, Muğla Marmaris açıklarında saat 02:17'de meydana gelen ve Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerimizde hissedilen 5.8 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.



Etkilenen… https://t.co/cafWxvLzDg — AFAD (@AFADBaskanlik) June 2, 2025

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI: TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, depremde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi. Aras, belediye ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu aktardı.

Başkan Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Marmaris’e yaklaşık 10 km mesafede meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, ilimiz genelinde hissedildi. An itibarıyla birimlerimize olumsuz herhangi bir ihbar ulaşmadığı bilgisini aldım. Ekiplerimiz teyakkuz halinde görevlerinin başında. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Marmaris’e yaklaşık 10 km mesafede meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, ilimiz genelinde hissedildi.



An itibarıyla birimlerimize olumsuz herhangi bir ihbar ulaşmadığı bilgisini aldım. Ekiplerimiz teyakkuz halinde görevlerinin başında.



Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun… — Ahmet Aras (@arasahmetmugla) June 2, 2025

MURAT KURUM'DAN DA AÇIKLAMA

Korkutan depreme ilişkin bir açıklama da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Depremde an itibarıyla herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirten Bakan Kurum, saha tarama çalışmalarının başladığını bildirdi.

Kurum'un X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibarıyla olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte ekiplerimiz saha tarama… — Murat KURUM (@murat_kurum) June 3, 2025

İZMİR VALİSİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İzmir Valisi Süleyman Elban'da Marmaris depreminin arından kentte herhangi bir olumsuz durum olmadığını açıkladı.

Vali Elban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

"AFAD verilerine göre, Muğla’nın Marmaris ilçesinde İzmir’de de hissedilen 5.8 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir.

Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir.

Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

AFAD verilerine göre, Muğla’nın Marmaris ilçesinde İzmir’de de hissedilen 5.8 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir.



Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama… https://t.co/97DTfUw9O8 — Dr. Süleyman Elban (@drsuleymanelban) June 3, 2025

Kaynak: Haber Merkezi