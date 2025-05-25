Sıcak Havalara Dikkat! Evdeki Güvelerden Kurtulmanın Yolu Belli Oldu: Kaçacak Yer Arıyorlar

KARANFİL NASIL KULLANILMALI?

Güve sorununa karşı etkili bir çözüm sunan karanfil, dolaplara, çekmecelere veya kuru gıda raflarına yerleştirildiğinde koruyucu bir bariyer oluşturuyor. Karanfili doğrudan yerleştirmek yerine, küçük keseler ya da tül torbalar içerisinde düzenli aralıklarla yerleştirmeniz hem kullanım kolaylığı sağlıyor hem de etkisini artırıyor.

Ayrıca kıyafetlerin arasına ya da gıda saklama alanlarının kenarlarına bırakılan karanfil keseleri, hem kıyafetlerin zarar görmesini önlüyor hem de mutfakta oluşabilecek larva tehdidini ortadan kaldırıyor.