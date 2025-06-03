Ünlü İş İnsanının Boğaz Manzaralı Kömürlüğü Rekor Fiyata Satışa Çıktı

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

İstanbul Beşiktaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan otel ve eklentileri için hazırlanan bilirkişi raporunda, ana taşınmazın dışında yer alan kömürlük parseli de ayrı bir mülk olarak ele alındı. 169 ada 15 parselde yer alan ve kömür deposu olarak tanımlanan taşınmaz için 25 milyon TL değer tespiti yapıldı. Bu bölümün tapuda bağımsız bir parsel olarak kayıtlı olduğu belirtildi.

140 MİLYON DOLARLIK İPOTEK BULUNUYOR

Söz konusu taşınmaz üzerinde Akbank’a ait 140 milyon dolarlık ipotek bulunuyor. Bilirkişiler, 3 bin 236 metrekarelik alan üzerine kurulu Les Ottomans Oteli için ise 1 milyar 352 milyon TL kıymet takdiri yaptı. Otelin ciddi tadilat ihtiyacı olduğuna da raporda yer verildi.