Ünlü İş İnsanının Boğaz Manzaralı Kömürlüğü Rekor Fiyata Satışa Çıktı
Galatasaray’ın eski başkanlarından iş insanı Ünal Aysal’a ait olan Kuruçeşme’deki Les Ottomans Oteli, borçları nedeniyle geçtiğimiz haftalarda icra yoluyla satış sürecine girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Otelin yanı sıra aynı mülkiyet içinde yer alan ve "kömürlük" olarak geçen yapı için de ayrı bir değerleme yapıldı. Bilirkişi raporuna göre boğaz manzaralı bu alanın değeri 25 milyon TL olarak belirlendi.
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAY
İstanbul Beşiktaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan otel ve eklentileri için hazırlanan bilirkişi raporunda, ana taşınmazın dışında yer alan kömürlük parseli de ayrı bir mülk olarak ele alındı. 169 ada 15 parselde yer alan ve kömür deposu olarak tanımlanan taşınmaz için 25 milyon TL değer tespiti yapıldı. Bu bölümün tapuda bağımsız bir parsel olarak kayıtlı olduğu belirtildi.
140 MİLYON DOLARLIK İPOTEK BULUNUYOR
Söz konusu taşınmaz üzerinde Akbank’a ait 140 milyon dolarlık ipotek bulunuyor. Bilirkişiler, 3 bin 236 metrekarelik alan üzerine kurulu Les Ottomans Oteli için ise 1 milyar 352 milyon TL kıymet takdiri yaptı. Otelin ciddi tadilat ihtiyacı olduğuna da raporda yer verildi.
İHALE 30 HAZİRAN'DA GERÇEKLEŞECEK
İstanbul Anadolu 2. İcra Dairesi tarafından yürütülen satış süreci kapsamında, otelin icra ihalesi 30 Haziran 2025 tarihinde yapılacak. Açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek ihalede başlangıç fiyatı 698 milyon 15 bin TL olarak belirlendi. Kömürlük olarak geçen ve ayrı parselde bulunan yapı için ise ihalenin hangi tarihte yapılacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.