Özgür Özel'in Açıkladığı 'Ahtapotun Kolu'nda 184 Milyonluk Sözleşme, 17 Milyonluk Liralık Çiçek Çıktı! Turpun Büyüğü Meğer Bahçelievler Belediyesi'ndeymiş

İBB operasyonları devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de AKP’li belediyelerdeki usulsüzlükleri açıkladı. Özel’in açıkladığı belediyeler arasında yer alan Bahçelievler’e ilişkin denetim raporuna Gerçek Gündem ulaştı. AKP’li Hakan Bahadır’ın yönetiminde olan belediyeye ilişkin raporda özel kalem müdürlüğünün usule aykırı harcamalarından, ihalelerle oluşan kamu zararına kadar birçok detay ortaya çıktı. Belediyeye bağlı müdürlüklerin yaptığı yüz milyonlarca liralık ihaleler gün yüzüne çıktı. Raporu hazırlayan denetim komisyonunda AKP ve MHP’den birer meclis üyesi de yer aldı.

ÖZEL KALEMDEN USULSÜZ NAKİT AVANS HARCAMASI

İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İmamoğlu’nun telefonuna gelen aramalar nedeniyle tutuklanmıştı. Bahçelievler Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün yaptığı harcamalar ise denetim raporuna takıldı.

Denetim komisyonu raporunda yapılan ilk tespit başkanlığa bağlı Özel Kalem Müdürlüğü’ne ilişkin oldu. Buna göre Özel Kalem Müdürlüğü sadece acil ve zorunlu durumlarda kullanılması gereken avans hesaptan 50 işlem yaptı. Üstelik bu işlemler için alınması gereken bir üst resmi yazı alınmadı. Harcamalara ilişkin gider belgeleri de dosyada yer almadı. Özel Kalem Müdürlüğü’nün asli harcamalarına ilişkin olmayan bu işlemlerden 430 bin lira kamu zararı oluştu.

İHALELERDE BİRİM FİYAT YÜKSEK HESAPLANDI

Denetim Komisyonu raporuna göre yapılan ihalelerde yaklaşık maliyet birim fiyat üzerinden hesaplandı. Ancak bu birim fiyatlarının piyasanın çok üzerinde alındığı tespit edildi. Yaklaşık maliyet hesaplanırken birim/adet tutarının yüksekten belirlenmesi sonucu makul fiyatlar oluşmadı, kamu kaynakları verimli kullanılmadı.

17,9 MİLYON LİRAYA ÇİÇEK, 2 KAT PAHALI AHŞAP

Raporda dikkat çeken harcamalardan birisi de Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. 78 çeşit bitki alım ihalesinde firmalar tarafından teklif edilen rakamlar piyasa değerinin oldukça üstünde oldu. Söz konusu sözleşme 17,9 milyon liraya imzalandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün bir diğer ihalesi ise ahşap malzeme alımına ilişkin oldu. 8 çeşit ahşap malzeme alım ihalesinde teklif yapan firmalar piyasanın 2 katı üzerinde fiyat verdi. Sözleşme 1 milyon 899 bin liraya imzalandı.

BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ADRESE TESLİM İHALE

Basın ve Yayın Müdürlüğü tarafından yapılan ihalelerde katılan şirketlerin benzer olması ve ihaleleri hep aynı şirketin alması dikkat çekti. Raporda aynı şirketlerin katılmasının ‘göstermelik rekabet’ şüphesi yarattığı vurgulanarak şöyle dendi: “2024 yılı içerisinde Bahçelievler Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü tarafından doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilen toplam üç adet alım işleminin, toplamda 1 milyon 798 bin TL bedelle aynı firmaya (Pusula Reklam Hiz. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.) verildiği tespit edilmiştir. Sürekli aynı üç firmanın teklif vermesi ve aynı firmanın işi kazanması, göstermelik rekabet (danışıklı teklif) şüphesi uyandırmaktadır.”

AYNI ŞİRKETTEN 583 BİN LİRAYA TELLİ DOSYA ALINDI

Bahçelievler Basın Yayın Müdürlüğü’nün, Pusula şirketinden aldığı ihaleler de dikkat çekti. Buna göre şirket ile 583 bin liraya baskı telli dosya ihalesi imzalandı. Ayrıca Bilboard Yapımı ve Işıklandırma ihalesi ve OSB Levha Montajı Hizmet Alım işi de bu şirkete verildi.

İBB operasyonları kapsamında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Taner Çetin tutuklanmıştı.

DENETİME TAKILAN 184,3 MİLYON LİRA

Bahçelievler Belediyesi ile Temaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında 5 farklı ihalede 184,3 milyon liralık sözleşme imzalandı. Şirketten söz konusu ihalelerde aranan hizmete yönelik yeterlilik belgesi aranmadı. Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Tek bir firmanın bu denli yüksek tutarlı ve farklı müdürlüklerden gelen ihaleleri kazanması, rekabetin oluşmadığı ya da ihale süreçlerinde eşit fırsat sağlanmadığı şüphesini doğurmaktadır. İhale ilanlarında yeterli sayıda katılımcının bulunmadığı, bazı ihalelere yalnızca tek teklifin verildiği gözlemlenmiştir (teklif sayısı verileri “Hayır” olarak belirtilmiştir).Sürekli aynı firmanın tercih edilmesi, şeffaflık, eşit rekabet, ve kaynakların etkin kullanımı ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.”

YEMEK ŞİRKETİNDEN KALEM VE ÇANTA ALINDI

Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) şirketine de 12 farklı ihale verildi. Bunlardan 11’i doğrudan temin yoluyla yapıldı. Üstelik bu ihalelerden bazıları şirketin uzmanlık alanı olmayan alanlarda yapıldı. Yemek şirketinden doğrudan temin yoluyla kalem ve çanta alındı. Mutfak Sanatları Akademisi'ne toplamda 10,5 milyon lira ödeme yapıldı.