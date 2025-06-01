Google Düğmeye Bastı: Gmail'e Devrim Gibi Özellik Geliyor

Tech Crunch tarafından paylaşılan bilgilere göre, bu yenilik Google’ın günlük dijital araçlara yapay zekâyı entegre etme vizyonunun bir parçası olarak değerlendiriliyor. Özellik sayesinde kullanıcılar, uzayıp giden e-posta zincirleriyle uğraşmak zorunda kalmadan, mesajların en önemli noktalarına hızlıca ulaşabilecek.

ŞİMDİLİK SINIRLI ŞEKİLDE AKTİF

Yeni özetleme özelliği şu an sadece İngilizce dilinde yazılmış e-postalarda kullanılabiliyor. Ayrıca bölgesel erişim konusunda da bazı kısıtlamalar bulunuyor. Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, İsviçre ve Japonya’da bu işlev varsayılan olarak devre dışı bırakılmış durumda. Ancak diğer ülkelerdeki kullanıcılar Gmail ayarları üzerinden bu özelliği manuel olarak etkinleştirebiliyor.

OTOMATİK ÖZETLEME TARTIŞMA KONUSU OLDU

Uzmanlar, otomatik özetlerin pratiklik sağladığını kabul etse de, bu tür yapay zekâ tabanlı sistemlerin hâlâ mükemmel çalışmadığına dikkat çekiyor. Örneğin Apple, geçtiğimiz yıl BBC’nin haber özetlerine dair hatalı içerik raporlarının ardından bildirim sistemini geçici olarak durdurmuştu. Öte yandan Google’ın arama sonuçlarında yapay zekâ destekli “AI Overviews” özelliği de daha önce yanıltıcı ve kalitesiz bilgi üretmesi nedeniyle eleştirilmişti. Şirket, bu sorunları giderdiğini savunsa da tartışmalar sürüyor.

BELİRSİZLİKLER DEVAM EDİYOR

Gemini tabanlı bu yeni özellik, özellikle yoğun iş e-posta trafiğine sahip kullanıcılar için büyük kolaylık vaat ediyor. Ancak bölgesel kısıtlamalar, dil desteği eksiklikleri ve yapay zekânın içerik güvenilirliği konusundaki endişeler, bu işlevin tüm dünyada yaygınlaşmasını şimdilik sınırlı tutuyor.

Kaynak: Haber Merkezi