Evde O Bölgeye Sürmek Yetiyor! Karınca İstilasının Kökünü Kazıyor

Nane yağı, karıncaların sevmediği yoğun ve keskin kokusuyla bilinir. Aynı şekilde karanfil yağı da onların yön bulmasını engelleyen etkili aromatik bileşenler içerir. Bu iki güçlü yağı bir araya getirerek, karıncaları evinizden uzak tutan doğal bir bariyer oluşturabilirsiniz.

DOĞAL YAĞLAR NASIL KULLANILIR?

Hazırlamak için yalnızca birkaç damla nane yağı ve karanfil yağını karıştırın. Karışımı pamuk yardımıyla kapı eşiği, pencere kenarları veya karıncaların sıklıkla göründüğü yerlere sürün. Bu yöntemle karıncaların evinize girişini engellemiş olursunuz. Ayrıca, bu doğal kokular evi ferahlatıcı bir atmosfere kavuşturur.

KİMYASALLARA GEREK YOK

Karınca ilaçları kısa vadede işe yarasa da, içerdikleri kimyasallar hem insan sağlığı hem de evcil hayvanlar için risk oluşturabilir. Oysa nane ve karanfil yağı karışımı tamamen doğal olduğu için çocuklar ve hayvanlar açısından da güvenlidir. Üstelik çevre dostu bir çözüm sunar.

Kaynak: Haber Merkezi