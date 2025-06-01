Türkiye'de En Çok Tutulan Araçlar Arasındaydı: Efsane Model Üretimden Kalkıyor
Yıllar boyunca Türkiye yollarında sıkça rastladığımız ve performansıyla sürücülerin gönlünü kazanan Ford Focus'un, ST modeli için veda zamanı geldi. Ford’un İngiltere’deki üretim merkezinden gelen son açıklama, otomobil tutkunları için üzücü bir gelişmeyi gözler önüne serdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ford’un hatchback segmentindeki en iddialı performans versiyonlarından biri olan Focus ST, artık yeni siparişe kapatıldı. İngiltere’deki üretim tesisinde alınan bu kararla birlikte, modelin üretimi stoklarla sınırlı hale getirildi. Şu anda yalnızca 170 adetlik bir stok kaldığı belirtiliyor. Bu araçlar tükendiğinde, Focus ST resmen tarih sahnesinden çekilmiş olacak.
FOCUS DÖNEMİ BİTİYOR
Ford, daha önce yaptığı açıklamada Focus model ailesinin küresel çapta üretiminin sona ereceğini duyurmuştu. Bu plan doğrultusunda Focus’un tüm versiyonları kademeli olarak üretimden kaldırılıyor. Sürecin sonunda, Kasım 2025 itibarıyla Focus adı artık üretim bandında yer almayacak. Ancak Focus ST, bu vedayı daha erken yapan modeller arasında yer aldı.
ST VERSİYONU TÜRKİYE'DE YOKTU
Ford, Focus modelini Türkiye pazarında hâlâ sunmaya devam ediyor. Ancak yüksek performanslı ST versiyonu, uzun süredir Türkiye’de satışa sunulmuyordu. Bunun başlıca sebebi ise araç üzerindeki yüksek vergi yükü ve fiyat nedeniyle oluşan sınırlı talep. Şu an Türkiye’de satılan en donanımlı Ford Focus hatchback modeli 2,2 milyon TL’yi aşıyor. Bu fiyat seviyesinde birçok farklı marka ve modelin bulunması, ST'nin ithalatını ticari açıdan anlamlı kılmadı.
BİR DEVİR KAPANIYOR
İlk kez 1998 yılında tanıtılan Ford Focus, kompakt sınıfta sunduğu dengeli sürüş, konfor ve teknolojik yeniliklerle yıllarca kullanıcıların tercihleri arasında yer aldı. Ancak otomotiv sektöründeki elektrikli araçlara geçiş süreci, birçok geleneksel model gibi Focus için de sonun başlangıcı oldu. Artan üretim maliyetleri ve değişen tüketici beklentileriyle birlikte Focus, otomobil tarihindeki yerini alarak sahneden çekilmeye hazırlanıyor.