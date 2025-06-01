Türkiye'de En Çok Tutulan Araçlar Arasındaydı: Efsane Model Üretimden Kalkıyor

ST VERSİYONU TÜRKİYE'DE YOKTU

Ford, Focus modelini Türkiye pazarında hâlâ sunmaya devam ediyor. Ancak yüksek performanslı ST versiyonu, uzun süredir Türkiye’de satışa sunulmuyordu. Bunun başlıca sebebi ise araç üzerindeki yüksek vergi yükü ve fiyat nedeniyle oluşan sınırlı talep. Şu an Türkiye’de satılan en donanımlı Ford Focus hatchback modeli 2,2 milyon TL’yi aşıyor. Bu fiyat seviyesinde birçok farklı marka ve modelin bulunması, ST'nin ithalatını ticari açıdan anlamlı kılmadı.