Mutfakta Gözden Kaçan Küçük Hatalar, Küf ve Böceklere Davetiye Çıkartıyor

Birçok kişi haftalık temizlik rutinini yeterli görse de, yoğun yaşam temposu ve kalabalık aile düzeninde bu alışkanlık yetersiz kalabilir. Özellikle duşta biriken kireçler, tıkanmış mutfak filtreleri, lavabolardan gelen kötü kokular ya da kenarda unutulmuş ıslak bezler, mikroorganizmalar için davetiye çıkarır. Temizlik eksikliği zamanla böcek istilasına veya küf oluşumuna neden olabilir.

ISLAK BEZ VE HAVLULARA DİKKAT

Nemli bezler, lavabonun kenarında asılı duran eski havlular ya da sık değiştirilmeyen temizlik bezleri, kısa sürede bakteri ve küf üretmeye başlar. Bu bezlerin sadece yüzeyde temizlenmesi yeterli değildir. Yüksek sıcaklıkta yıkayarak derinlemesine hijyen sağlanmalı ve belli aralıklarla yenileriyle değiştirilmelidir. Bu küçük değişiklik, hem sağlığınız hem de evinizin hijyen seviyesi açısından büyük fark yaratır.

DAVLUMBAZ FİLTRENİZ TEMİZ Mİ?

Mutfakta fark edilmeyen en büyük kir kaynaklarından biri de davlumbaz filtresidir. Zamanla yağ tabakasıyla kaplanan bu filtreler, sadece kötü kokuların nedeni değil, aynı zamanda bakteri ve böceklerin barınma noktası haline gelir. Sert kimyasallara ihtiyaç duymadan, karbonat, sirke ve sıcak suyla bu filtreleri etkili bir şekilde temizlemek mümkün. Böylece hem hava kalitesini artırırsınız hem de sağlıklı bir mutfak ortamı yaratırsınız.

KAHVE MAKİNESİNDEKİ GİZLİ TEHLİKE

Kahve makinenizi her kullanım sonrası temizlemiyor musunuz? O halde farkında olmadan bakterilere davetiye çıkarıyor olabilirsiniz. İç kısımlarda biriken kahve kalıntıları ve nemli ortam, bakteri oluşumuna zemin hazırlar. Haftalık temizlikte filtreyi, su haznesini ve dış yüzeyleri temizlemeyi ihmal etmeyin. Ayrıca ayda bir kez derin temizlik ve kireç çözme işlemi uygulayarak hem kahve makinenizin ömrünü uzatır hem de kahvenizin tadını korursunuz.

ESKİ BEZLER VE SÜNGERLER TEHLİKE SAÇIYOR

Bulaşık yıkarken veya tezgâh silerken kullandığınız bez ve süngerler, çoğu zaman nemli bırakılır. Bu da küf ve bakteri oluşumunu hızlandırır. Bu ürünleri sirke ve karbonatla ön işlemden geçirip yüksek ısıda yıkamak, hijyen sağlamak için etkili bir yöntemdir. Zamanı gelen bezleri değiştirmekten kaçınmamalı; unutmayın ki birkaç kuruşluk bez, sizi büyük sağlık sorunlarından koruyabilir.

Kaynak: Haber Merkezi