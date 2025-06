Uzmanlar Uyardı: Kurban Eti Saklamada En Büyük Hata

Kurban etinin parçalanması ve işlenmesi sürecinin, mutlaka işin ehli kasaplar tarafından yapılması gerektiğini belirten Fazlı Yalçındağ, bu sürecin hijyen ve sağlık açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Her yıl bayram süresince Türkiye’de yaklaşık 800-900 bin büyükbaş, 2-2,5 milyon küçükbaş hayvanın kesildiğini hatırlatan Fazlı Yalçındağ, bu kesimlerden ortalama 200 bin ton et elde edildiğine dikkat çekti.

“KÖMÜRLÜKTEN ÇIKAN MAKİNELER HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDER”

Fazlı Yalçındağ, kurban kesimi işlemlerinde merdiven altı hizmetlere yönelmenin halk sağlığını tehdit ettiğine işaret ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kesim sırasında kullanılacak aletlerin mutlaka keskin, temiz ve eksiksiz olması gerekir. Senede bir gün ortaya çıkıp ‘kasabım’ diyen kişilerin, kömürlükten çıkarılan makinelerle kıyma çekmeleri büyük risk taşır. Etin içinde kalabilecek küçük bir parça bile, kıyma makinelerinde kalıntı bırakır ve bir sonraki vatandaşa bulaşabilir. Bu nedenle en güvenli adres, herkesin mahallesindeki kasaplardır.”

“SICAK ETİ HEMEN BUZDOLABINA KOYMAK EN BÜYÜK HATA”

Bayramda sıkça yapılan bir diğer hataya da dikkat çeken Fazlı Yalçındağ, etin sıcak haliyle doğrudan buzdolabına kaldırılmasının ciddi bir yanlış olduğunu ifade etti. Etin sıcaklığını koruyarak kapalı ortamlarda saklanmasının, kısa sürede bakteri oluşumuna neden olduğunu belirten Fazlı Yalçındağ, şu tavsiyelerde bulundu:

“Kesimden sonra etin tepsiyle taşınması daha sağlıklıdır. Eve gelen et, hemen tezgaha serilip en az 2 saat oda sıcaklığında dinlendirilmelidir. Bu ilk soğuma süreci çok önemlidir. Soğuyan et daha sonra buzdolabına konulmalı ve ertesi gün kasaba götürülerek doğranmalıdır. Kasaptan hazırlatılan et ise, porsiyonlara ayrılıp derin dondurucuya yerleştirilmelidir.”

DONDURULAN ET 4 AYI GEÇMEMELİ

Fazlı Yalçındağ, dondurulan kurban etlerinin en geç 3-4 ay içerisinde tüketilmesi gerektiğini belirterek, bu sürenin aşılmasının kaliteyi düşüreceğini ve sağlıksız sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

YANLIŞ SAKLAMA 20 BİN TON ETİ ZAYİ ETTİRİYOR

Kurban etinin yanlış kesilmesi, uygun şekilde parçalanmaması ve sağlıksız koşullarda saklanması halinde ciddi miktarda israf yaşandığını vurgulayan Fazlı Yalçındağ, bu durumun her yıl yaklaşık 20 bin ton etin kullanılamaz hale gelmesine yol açtığını kaydetti. Bu miktarın, Ankara’nın yaklaşık 15 günlük et ihtiyacına denk geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA