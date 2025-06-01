WhatsApp Resmen Veda Etti! O Modellerde Artık Çalışmayacak
Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve güvenlik standartlarını yükseltmek amacıyla bazı eski akıllı telefon modelleri için desteğini sona erdiriyor. 1 Haziran 2025 itibarıyla, belirli iPhone ve Android cihazlarda WhatsApp artık çalışmıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Meta çatısı altında hizmet veren uygulama, bu değişikliğin parçası olarak yazılım altyapısını güncel tutmak ve yeni özellikleri kullanıcılarla buluşturmak için harekete geçti. Aslında bu geçişin Mayıs 2025’te başlaması planlanmıştı, ancak kullanıcıların yeni cihaza geçiş yapmaları için ek süre tanındı.
HANGİ TELEFONLAR ARTIK DESTEKLENMİYOR?
Yapılan açıklamaya göre, iOS 15 ve altı sürümünü kullanan iPhone’larla birlikte Android 5.0 ve daha eski yazılımlara sahip telefonlar artık WhatsApp uygulamasını çalıştıramayacak. 1 Haziran’dan itibaren destek dışı kalacak cihazlardan bazıları şunlar:
iPhone 5s
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE (1. Nesil)
Samsung Galaxy S4
Samsung Galaxy Note 3
Sony Xperia Z1
LG G2
Huawei Ascend P6
Moto G (1. Nesil)
Motorola Razr HD
Moto E (2014)
Bu cihazlar artık üretici güncellemeleri almadığı için yazılım açısından güvensiz hale geliyor. WhatsApp da bu güvenlik açıkları nedeniyle uygulamayı bu sistemlerde çalıştırmayı bırakıyor.
DESTEK NEDEN SONA ERİYOR?
Bu kararın ardında temel olarak güvenlik endişeleri yatıyor. Artık güncelleme almayan cihazlar, yeni tehditlere karşı savunmasız hale geliyor. WhatsApp, kullanıcı bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik olarak geliştirdiği yeni teknolojiler ve güvenlik önlemleri sayesinde, eski sistemlerle uyumlu kalmanın sürdürülebilir olmadığını belirtiyor.