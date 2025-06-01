WhatsApp Resmen Veda Etti! O Modellerde Artık Çalışmayacak

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve güvenlik standartlarını yükseltmek amacıyla bazı eski akıllı telefon modelleri için desteğini sona erdiriyor. 1 Haziran 2025 itibarıyla, belirli iPhone ve Android cihazlarda WhatsApp artık çalışmıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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WhatsApp Resmen Veda Etti! O Modellerde Artık Çalışmayacak - Resim: 1

Meta çatısı altında hizmet veren uygulama, bu değişikliğin parçası olarak yazılım altyapısını güncel tutmak ve yeni özellikleri kullanıcılarla buluşturmak için harekete geçti. Aslında bu geçişin Mayıs 2025’te başlaması planlanmıştı, ancak kullanıcıların yeni cihaza geçiş yapmaları için ek süre tanındı.

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WhatsApp Resmen Veda Etti! O Modellerde Artık Çalışmayacak - Resim: 2

HANGİ TELEFONLAR ARTIK DESTEKLENMİYOR?

Yapılan açıklamaya göre, iOS 15 ve altı sürümünü kullanan iPhone’larla birlikte Android 5.0 ve daha eski yazılımlara sahip telefonlar artık WhatsApp uygulamasını çalıştıramayacak. 1 Haziran’dan itibaren destek dışı kalacak cihazlardan bazıları şunlar:

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WhatsApp Resmen Veda Etti! O Modellerde Artık Çalışmayacak - Resim: 3

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. Nesil)

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Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy Note 3

Sony Xperia Z1

LG G2

Huawei Ascend P6

Moto G (1. Nesil)

Motorola Razr HD

Moto E (2014)

Bu cihazlar artık üretici güncellemeleri almadığı için yazılım açısından güvensiz hale geliyor. WhatsApp da bu güvenlik açıkları nedeniyle uygulamayı bu sistemlerde çalıştırmayı bırakıyor.

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WhatsApp Resmen Veda Etti! O Modellerde Artık Çalışmayacak - Resim: 5

DESTEK NEDEN SONA ERİYOR?

Bu kararın ardında temel olarak güvenlik endişeleri yatıyor. Artık güncelleme almayan cihazlar, yeni tehditlere karşı savunmasız hale geliyor. WhatsApp, kullanıcı bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik olarak geliştirdiği yeni teknolojiler ve güvenlik önlemleri sayesinde, eski sistemlerle uyumlu kalmanın sürdürülebilir olmadığını belirtiyor.

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