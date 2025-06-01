WhatsApp Resmen Veda Etti! O Modellerde Artık Çalışmayacak

Meta çatısı altında hizmet veren uygulama, bu değişikliğin parçası olarak yazılım altyapısını güncel tutmak ve yeni özellikleri kullanıcılarla buluşturmak için harekete geçti. Aslında bu geçişin Mayıs 2025’te başlaması planlanmıştı, ancak kullanıcıların yeni cihaza geçiş yapmaları için ek süre tanındı.