Sabah mı Akşam mı Duş Alınmalı? Böylesine Fark Ettiğini Kimse Bilmiyordu

Duş almak, hem günlük hijyenin hem de rahatlamanın vazgeçilmez bir parçası. Ancak mikrobiyologlara göre, duşun zamanlaması cilt sağlığından uyku kalitesine kadar pek çok şeyi etkileyebilir. Leicester Üniversitesi’nden Mikrobiyolog Primrose Freestone, özellikle akşam duşunun hijyen açısından sanıldığı kadar faydalı olmayabileceğini öne sürüyor.

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Sabah mı Akşam mı Duş Alınmalı? Böylesine Fark Ettiğini Kimse Bilmiyordu

Freestone’a göre gün boyunca vücutta biriken ter, yağ, mikroplar ve alerjenler akşam duşuyla arındırılsa da bu temizlik kalıcı değil. Çünkü gece boyunca vücut yeniden terlemeye başlıyor ve mikroorganizmalar yeniden aktive oluyor. Ayrıca duş sonrası temiz bir vücutla kirli çarşaflara girmek hijyen açısından ciddi riskler yaratıyor.

Sabah mı Akşam mı Duş Alınmalı? Böylesine Fark Ettiğini Kimse Bilmiyordu - Resim : 1

ALERJİ VE CİLT SORUNLARINA NEDEN OLABİLİYOR

Uzmanlar, çarşafların haftada en az bir kez sıcak suyla yıkanmasının, bakteri, mantar ve toz akarlarıyla mücadelede şart olduğunu vurguluyor. Özellikle çarşaflarda biriken ölü deri hücreleri, bu zararlı organizmalar için ideal besin kaynağı oluşturuyor. Bu da alerjiler, cilt sorunları ve solunum yolu rahatsızlıklarına zemin hazırlayabiliyor.

Sabah mı Akşam mı Duş Alınmalı? Böylesine Fark Ettiğini Kimse Bilmiyordu - Resim : 2

Sabah duşu ise gece boyunca biriken ter ve bakterileri temizleyerek güne daha ferah ve hijyenik başlamayı sağlıyor. Ayrıca sabah alınan duş, cildi gün içinde daha uzun süre temiz tutarak kötü kokuların oluşmasını da geciktiriyor.

Sonuç olarak, duş alışkanlığı kişisel bir tercih olsa da, sabah duşunun hijyen ve sağlık açısından daha avantajlı olduğu bilimsel verilerle destekleniyor. Ancak hangi saatte duş alırsanız alın, temiz ve düzenli yıkanan çarşaflar, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmalı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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