Altında Yıllar Sonra Bir İlk! Bankalar ve Uzmanlar Bir Oldu, Altının Rekor Kıracağı Tarihi Açıkladı
Küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler ve jeopolitik tansiyon, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirirken, altın fiyatları yeni zirveler için hazırlanıyor. 2025 yılı itibarıyla ons altın 3.500 doları test ederek tarihî rekorunu kırarken, dünyanın önde gelen finans kurumları ve uzmanlarından dikkat çeken değerlendirmeler peş peşe geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD merkezli dev varlık yönetim şirketi State Street Global Advisors, yayımladığı strateji notunda, altının yükselişini sürdüreceği yönünde güçlü sinyaller verdi. Şirketin analizine göre, stagflasyonun hafiflemesi ve doların küresel etkisinin zayıflaması halinde, önümüzdeki altı ila dokuz aylık süreçte altının 4.000 dolara kadar çıkması olası. Bu senaryonun gerçekleşme ihtimali ise yüzde 30 olarak ifade ediliyor.
GOLDMAN SACHS VE JP MORGAN'DAN ALTINDA ZİRVE AÇIKLAMASI
Küresel ölçekte önemli tahminler yapan diğer bankalar da beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Goldman Sachs, resesyon ihtimaline karşı yatırımcıların altına yönelmesini bekleyerek yıl sonu için 3.700 dolar, olumsuz ekonomik senaryoda ise 3.880 dolarlık hedef öngördü. Yüksek risk ortamında ise altının 4.500 dolara kadar çıkabileceği belirtildi.
JP Morgan, Nisan ayında 3.500 doları test eden altının 2026 yılında yeni hedefi olan 4.000 dolara ulaşacağını açıkladı.
Citi Research, Çinli yatırımcıların altına olan yoğun ilgisine ve artan jeopolitik risklere dikkat çekerek 3 aylık fiyat tahminini 3.500 dolara güncelledi. Bu hedefin kısa sürede gerçekleşmesi üzerine Citi'nin yeni bir revizyon açıklaması yapması bekleniyor.
UZMANLARDAN ÇARPICI ALTIN TAHMİNLERİ
Altın piyasasında sadece bankalar değil, tanınmış finans uzmanları da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzmanlara göre;
George Milling-Stanley (State Street): Altın için artık taban fiyat 3.000 doların üzerinde. Yukarı yönlü potansiyel, aşağı yönlü riskten çok daha fazla. Altın 3.900 doları görebilir.
John Paulson (Paulson & Co): Merkez bankalarının altın alımları sürecek, dolar zayıflamaya devam edecek. 2028’e kadar altın 5.000 doları görebilir.
Charlie Morris (Atlantic House Fund): “2030 yılına kadar 7.000 dolar seviyeleri mümkün.
Robert Kiyosaki (“Zengin Baba Yoksul Baba” yazarı): ABD’nin kredi notundaki düşüş ve finansal sistemdeki kırılganlık altını 25.000 dolara taşıyabilir.
YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK DÖNEMEÇ BAŞLIYOR
Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde hangi yöne evrileceği merak konusu olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli ve bilinçli hareket etmeye zorluyor. Öne çıkan ortak görüş ise net: Altın, yeniden güvenli liman tahtına oturuyor ve yeni zirveler için rotasını yukarıya çevirmiş durumda.