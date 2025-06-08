Altında Yıllar Sonra Bir İlk! Bankalar ve Uzmanlar Bir Oldu, Altının Rekor Kıracağı Tarihi Açıkladı

ABD merkezli dev varlık yönetim şirketi State Street Global Advisors, yayımladığı strateji notunda, altının yükselişini sürdüreceği yönünde güçlü sinyaller verdi. Şirketin analizine göre, stagflasyonun hafiflemesi ve doların küresel etkisinin zayıflaması halinde, önümüzdeki altı ila dokuz aylık süreçte altının 4.000 dolara kadar çıkması olası. Bu senaryonun gerçekleşme ihtimali ise yüzde 30 olarak ifade ediliyor.