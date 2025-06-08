Elektrikli Otomobilde Türklerin Gözdesi Belli Oldu: Kapış Kapış Satılıyor

ZİRVEYİ TOGG KAPTI

TOGG’un ardından listenin ikinci sırasında 1.545 adetle Tesla Model Y yer aldı. Onu 1.416 adetlik satışla MINI Countryman izledi. Pazara henüz birkaç hafta önce giriş yapan Opel Frontera ise 835 satış adediyle dikkat çeken bir çıkış yakaladı.

Yılın ilk beş aylık dönemine bakıldığında da TOGG, elektrikli araç satışlarında liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadı. Ocak-Mayıs döneminde toplam 14 bin 3 adet satış gerçekleştiren TOGG'u, 7 bin 40 adetle Çinli marka BYD ve 5 bin 85 adetle Tesla takip etti.