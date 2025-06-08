50 Güne Kadar Tazeliğini Koruyor: Yeşillikleri Evde Saklamanın Püf Noktaları

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Uzmanlar, yeşillikleri saklamadan önce mutlaka zarar görmüş, çürümüş yapraklardan ayıklanması gerektiğini belirtiyor. Kök kısmı varsa çıkarılmalı. Ancak burada en kritik nokta, yıkama yöntemi. Yeşillikleri musluğun altında yıkamak yerine, geniş bir kapta su doldurup birkaç kez sudaki kiri gidene kadar temizlemek gerekiyor.

SAKLAMA ÖNCESİ KURUTMA ŞART

Yeşillikleri yıkadıktan sonra doğrudan buzdolabına koymak büyük hata. Önce iyice kurutulmalı. Kağıt havlu ile nazikçe kurulayabilir ya da salata kurutucu gibi santrifüjlü araçlar kullanabilirsiniz. Çünkü nemli kalan yapraklar çok daha hızlı çürür.

HER SERİN ORTAM İYİ DEĞİL

Yeşillikleri saklamak için illa ki buzdolabı şart değil. Kiler, bodrum ya da ışık almayan serin dolap altları da işe yarayabilir. Ancak saklandıkları yerin aydınlık olmaması gerekiyor. Çünkü doğrudan güneş ışığı C vitamini başta olmak üzere birçok besin değerini yok edebiliyor.

Eğer buzdolabı tercih edilecekse, ideal saklama sıcaklığı +4°C ve altı olmalı. Modern buzdolaplarında genellikle sebze ve yeşillikler için özel bölmeler bulunur. Eğer yoksa, alt raf kullanılabilir. Ürünlerin arka duvara temas etmemesi de donmayı önlemek adına önemli.

YEŞİLLİKLER TÜRÜNE GÖRE Mİ SAKLANMALI?

Her otun aroması ve hassasiyeti farklı olduğundan, aynı yöntemle saklamak yeşilliklerin ömrünü kısaltabilir. İşte türlere göre saklama yöntemleri:

Maydanoz: 50 Güne Kadar Dayanabilir

Maydanoz, özel su hazneli kaplarda ya da cam kavanozda saklanabilir. Suya daldırıldığında 20 güne kadar tazeliğini korur. Susuz bırakıldığında ise en fazla 10-15 gün dayanır.

Kişniş: Daha Kısa Ömürlü

Kişnişin sapları suya batırılmalı, ancak yaprakları sudan uzak tutulmalıdır. Aksi halde çürümeye başlar. Bu şekilde saklandığında yaklaşık 1 hafta dayanabilir.

Dereotu: 45 Güne Kadar Tazeliğini Korur

Kavanozda suya batırılan sapları sayesinde 45 gün boyunca taze kalabilir. Su eklenmeden saklandığında ise ömrü 20 gün civarındadır.

Yeşil Soğan: Nemli Havluya Sarılabilir

Kökleriyle birlikte suya koyulup, yaprakları delikli bir torba ile kapatılırsa 3 haftaya kadar taze kalabilir. Alternatif olarak nemli havluya sarılarak 14 gün boyunca korunabilir.

Fesleğen ve Diğer Aromatik Otlar

Fesleğen gibi güçlü kokulu bitkiler, diğer yiyeceklerden ayrı tutulmalı. Su içinde kapta saklandığında bir haftaya kadar dayanabilir. Limon otu ve nane gibi otlar ise nemli havluya sarılarak saklanmalıdır.

Ispanak ve Kuşkonmaz: Hızlı Tüketilmeli

Ispanak delikli torbada 6 gün kadar dayanırken, kuşkonmaz satın alındığı ya da toplandığı gün saklandığında 2 haftaya kadar taze kalabilir.

SOLMUŞ YEŞİLLİKLER NASIL TAZELENİR?

Yeşillikler solmuş olsa bile tamamen çöpe atılmaları gerekmez. Yeniden canlandırmak için şu yöntemler etkili olabilir:

Maydanoz ve dereotu: Su dolu kaba bir tatlı kaşığı sirke eklenip demetler 1 saat bekletilebilir.

Marul: Ilık suda 20 dakika bekletildiğinde eski tazeliğine yaklaşır.

Yeşil soğan: Tuzlu su dolu kapta 1 saat bekletmek yeterli olabilir.

Genel yöntem: Sıcak suda kısa süre durulayıp ardından soğuk suya batırmak, birçok yeşilliği toparlayabilir.

Kaynak: Haber Merkezi