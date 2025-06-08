SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Milyonlarca Emekliye Temmuz Şoku
Temmuz ayında emeklileri bekleyen zam beklentisi yerini endişeye bıraktı. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz’da açıklanacak enflasyon verilerindeyken, en düşük maaş alan emekliler için “sıfır zam” ihtimali ciddi şekilde gündeme geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon verisini yüzde 1,53 olarak açıklamasının ardından, Haziran’da da benzer bir tablo çıkarsa, birçok emekli yılın ikinci yarısında da aynı maaşı almaya devam edecek.
ENFLASYON FARKI ZAM GETİRMEYEBİLİR
Emekliler, Temmuz başında açıklanacak 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda maaşlarına yapılacak artışı bekliyor. Ancak hesaplamalara göre, kök maaşı 10 bin TL civarında olan emekliler için yüzde 15’lik zam dahi anlamlı bir artış getirmiyor. Olası bir artışla maaş 11.500 TL’ye çıksa da bu tutar, hâlihazırda ödenen en düşük emekli aylığı olan 14.469 TL seviyesinin altında kalıyor.
YASAL DÜZENLEME OLMAZSA ARTIŞ YOK
En düşük emekli aylığının yeniden belirlenmemesi halinde milyonlarca kişi Temmuz ayında maaşına tek kuruş zam alamayacak. Çünkü kök aylıkları 10 bin TL’nin altında kalan emeklilerin maaşları, 2023’te getirilen taban maaş düzenlemesiyle 10 bin TL’ye tamamlanıyordu. Aynı uygulama devam ederse, emeklinin maaşı yine bu sınırda kalacak.
EMEKLİLER SIFIR ZAM İLE KARŞI KARŞIYA
Uzmanlara göre, emeklinin refah düzeyinin korunması için Meclis’ten yeni bir yasal düzenleme çıkması şart. Aksi takdirde "sıfır zam" senaryosu gerçek olabilir.