SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Milyonlarca Emekliye Temmuz Şoku

ENFLASYON FARKI ZAM GETİRMEYEBİLİR

Emekliler, Temmuz başında açıklanacak 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda maaşlarına yapılacak artışı bekliyor. Ancak hesaplamalara göre, kök maaşı 10 bin TL civarında olan emekliler için yüzde 15’lik zam dahi anlamlı bir artış getirmiyor. Olası bir artışla maaş 11.500 TL’ye çıksa da bu tutar, hâlihazırda ödenen en düşük emekli aylığı olan 14.469 TL seviyesinin altında kalıyor.