Elektrik Çarpmasına Karşı Hayat Kurtaran İlk Yardım Yöntemleri: Bakanlık Uyardı!

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Uzmanlara göre insan vücudu, elektrik akımının geçişine izin verecek yapıya sahiptir. Elektrik çarpması, özellikle yüksek voltaja maruz kalındığında; derin doku hasarlarına, üçüncü derece yanıklara, hatta iç organlarda tahribata neden olabilir. Çarpılmalar; prizlerden, elektronik cihazlardan, kaçak akımlardan ya da doğal olaylar sonucu yıldırım düşmesiyle meydana gelebilir.

Elektrik akımının yol açtığı hasar; voltajın şiddeti, temas süresi ve akımın vücutta izlediği güzergâha göre değişkenlik gösterir.

ELEKTRİK ÇARPMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bir kişinin elektrik çarpmasına maruz kaldığını gösteren başlıca belirtiler şunlardır:

Bilinç kaybı ya da dalgınlık hali

Şiddetli kas kasılmaları

Solunum zorluğu

Vücutta uyuşma ve his kaybı

Görme veya işitme problemleri

Ciltte ve iç dokularda ciddi yanıklar

Epileptik nöbet benzeri kasılmalar

Kalp ritim bozuklukları veya kalp durması

Göğüs, baş ya da karın ağrıları

Elektriğe bağlı kas hasarı, tedavi edilmediği takdirde “kompartman sendromu” gibi ölümcül sonuçlara da yol açabilir.

ELEKTRİK ÇARPMASINDA İLK YARDIM NASIL YAPILMALI?

Kazazedeye doğru müdahalede bulunmak için aşağıdaki adımlar büyük önem taşıyor:

-Eğer siz çarpıldıysanız:

Derhal elektrik kaynağından uzaklaşmaya çalışın.

112 Acil Servis’i arayın ve yardım beklerken istirahatte kalın.

Varsa yanıklara ıslak, temiz bir bezle müdahale edin.

-Eğer bir başkası çarpılıyorsa:

Elektrik akımı hâlâ devam ediyorsa, kazazedeye dokunmayın.

Mümkünse elektrik kaynağını kapatın.

Elektrik kaynağını izole etmek için kuru tahta veya plastik gibi iletken olmayan malzemeler kullanın.

112 Acil Servis'i arayarak tıbbi destek çağırın.

Güvenli bir alana taşıdıktan sonra kişinin bilinç, solunum ve nabız durumunu kontrol edin.

Kalp atışı veya solunum yoksa, temel yaşam desteği uygulayın (kalp masajı gibi).

Şok belirtileri varsa bacakları yukarı kaldırın.

Yanıklara steril, ıslak bez ile müdahale edin.

ELEKTRİK ÇARPMASI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Elektrik çarpması sonucu oluşan hasarın boyutu, uygulanacak tedavi yöntemlerini belirler. Sağlık kuruluşlarında başlıca şu müdahaleler uygulanır:

Yanıklara yönelik antibiyotik ve antiseptik tedavi

Ağrının azaltılması için ilaç desteği

Damar yoluyla sıvı takviyesi

Tetanos aşısı yapılması

Kalp ritim bozukluğu varsa medikal düzenlemeler

Elektrik kazası ne kadar hafif görünürse görünsün, mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği unutulmamalıdır.

Uyarı: Elektrikle temas, sessiz ama ölümcül bir tehlikedir. Doğru müdahale, hayat kurtarır. Yetkililer, vatandaşların bu konuda bilinçlenmesi ve ilk yardım eğitimlerine önem vermesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi