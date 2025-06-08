TOGG ve Ford’un Üretim Hattını Kurmuştu: Dev Firma İflas Etti!
Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un üretim hattını kuran, Ford ve TÜBİTAK gibi devlerle çalışan Robo Otomasyon’dan iflas haberi geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Otomasyon sektörünün öncülerinden sayılan şirketin iflasına mahkeme kararıyla resmen hükmedildi. Bir zamanlar 500’den fazla çalışanı olan ve kurucusu Haluk Özcan’a “Yılın İş İnsanı” unvanı kazandıran firma, artık faaliyet göstermeyecek.
KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ, İFLASI VERİLDİ
Endüstriyel otomasyon alanında Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olarak gösterilen Robo Otomasyon, geçtiğimiz yıl konkordato ilan ederek borçlarını yapılandırmak istemişti. Ancak bu süreçte yapılan ikinci başvuru da Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, şirketin iflasına karar verirken, konkordato kapsamında uygulanan tüm tedbirleri de kaldırdı. Komiserlerin görevine de son verildi.
TOGG VE FORD'UN HATTINI KURMUŞTU
Sanayi ve otomasyon alanında Türkiye’nin projelerine imza atan Robo Otomasyon, TOGG’un yanı sıra Ford, TÜBİTAK gibi büyük ölçekli kurumlara üretim hattı kurarak adından sıkça söz ettirmişti. Kurucu Haluk Özcan’ın henüz 24 yaşında kurduğu şirket, birkaç yıl içinde yüzlerce kişiyi istihdam eden dev bir yapıya dönüşmüştü.
MAL VARLIĞI KASITLI OLARAK AZALTILMIŞ
Mahkeme dosyasına yansıyan bilgilere göre, Robo Otomasyon’un alacaklıları zarara uğratacak şekilde mal varlıklarını kasıtlı biçimde azalttığı belirlendi. Şirketin arkasında yaklaşık 2 milyar liralık borç bıraktığı iddia ediliyor. Şirketin konkordato sürecindeyken yaptığı “borçsuzuz” açıklaması ise yaşanan gelişmelerle çelişti.
TAŞERONLAR KAPIYA DAYANDI
Geçtiğimiz yıl ağustos ayında alacaklı firmalar ve taşeron işçiler şirketin Kocaeli’deki merkezinin önünde toplandı. Bu gelişmenin ardından şirketten çok sayıda personel çıkarıldığı görüldü. Şirketin kurucusu Haluk Özcan’ın İspanya’da yeni bir şirket kurduğu ve sık sık yurt dışına çıktığı iddiaları gündeme geldi. Ortaklarından Fatih Urhan ile yaşanan anlaşmazlık da iflas sürecinde yeni soru işaretleri doğurdu.
BORÇ BATAĞINA SAPLANDI
Kurulduğu ilk yıllarda büyük bir başarı hikâyesine imza atan Robo Otomasyon’un hızlı yükselişi, bir o kadar sert bir düşüşle sona erdi. Şirketin iflası, son dönemde Türkiye'de art arda yaşanan büyük çaplı ticari çöküşlere bir yenisini daha eklemiş oldu.
Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesinden yapılan söz konusu duyuru şöyle:
ROBO OTOMASYON MÜHENDİSLİK ELEKTRİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2024/225 esas sayılı dosyasından 16/05/2025 tarihinde 2004 sayılı İİK 179 maddesi uyarınca İFLASINA, İflasın 16/05/2025 günü, saat 10:45 itibariyle açılmasına karar verilmiş olup Müdürlüğümüzün yukarıda yazılı iflas dosyasından tasfiye işlemlerine başlanmıştır.
Tasfiyenin ADİ TASFİYE şeklinde yapılması Kocaeli 1.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin iflas kararında belirtilmiş olduğundan,
1-Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve istihkaklarının ve bunların dayanağı olan belgeleri veya örneklerini bu ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde Müdürlüğümüze kayıt ettirmeleri veya tevdii eylemeleri, (Başvuruda iflas başvurma harcı ve tebligat masrafı alınacaktır, daha önce kayıt yaptıranların yeniden kayıt yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır)
2-Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini veya borçlarını bildirmeleri, aksi halde cezai sorumluluğu gerektireceği,
3-Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar o mallar üzerinde kanuni hakları saklı kalmak şartı ile bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdii etmeleri, makul özre dayanmaksızın vermezlerse cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4- 07/08/2025 tarihinde saat 14:00'da Kocaeli İcra Müdürlükleri Yemekhanesi (Kadıköy Mah. Bağdat Cad. N.59 İzmit Kocaeli 'de) ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri, müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin bu borcu tekeffül eden sair kimselerin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu hususu ile; toplantı günü bizzat veya temsile yetkili bir vekilinizin hazır bulunması, ayrıca iflasın açıldığı hususu da İLANEN TEBLİĞ olunur.”