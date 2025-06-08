TOGG ve Ford’un Üretim Hattını Kurmuştu: Dev Firma İflas Etti!

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesinden yapılan söz konusu duyuru şöyle:

ROBO OTOMASYON MÜHENDİSLİK ELEKTRİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2024/225 esas sayılı dosyasından 16/05/2025 tarihinde 2004 sayılı İİK 179 maddesi uyarınca İFLASINA, İflasın 16/05/2025 günü, saat 10:45 itibariyle açılmasına karar verilmiş olup Müdürlüğümüzün yukarıda yazılı iflas dosyasından tasfiye işlemlerine başlanmıştır.

Tasfiyenin ADİ TASFİYE şeklinde yapılması Kocaeli 1.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin iflas kararında belirtilmiş olduğundan,

1-Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve istihkaklarının ve bunların dayanağı olan belgeleri veya örneklerini bu ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde Müdürlüğümüze kayıt ettirmeleri veya tevdii eylemeleri, (Başvuruda iflas başvurma harcı ve tebligat masrafı alınacaktır, daha önce kayıt yaptıranların yeniden kayıt yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır)

2-Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini veya borçlarını bildirmeleri, aksi halde cezai sorumluluğu gerektireceği,

3-Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar o mallar üzerinde kanuni hakları saklı kalmak şartı ile bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdii etmeleri, makul özre dayanmaksızın vermezlerse cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

4- 07/08/2025 tarihinde saat 14:00'da Kocaeli İcra Müdürlükleri Yemekhanesi (Kadıköy Mah. Bağdat Cad. N.59 İzmit Kocaeli 'de) ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri, müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin bu borcu tekeffül eden sair kimselerin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu hususu ile; toplantı günü bizzat veya temsile yetkili bir vekilinizin hazır bulunması, ayrıca iflasın açıldığı hususu da İLANEN TEBLİĞ olunur.”