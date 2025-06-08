Kadınlar 45 Yaşından Sonra Bu 3 Besin Grubunu Mutlaka Tüketmeli! Cayır Cayır Yağ Yaktırıyor, Vücut Sağlığını Destekliyor
Menopoz dönemine giren kadınlar için kilo kontrolü büyük önem taşıyor. Özellikle 45 yaş sonrası artan hormonal değişimlerle birlikte kilo alımı kaçınılmaz hale gelirken, uzmanlar bu dönemde sağlıklı kalmak ve kilo vermek isteyen kadınlar için önemli bir rehber sunuyor.
İngiltere merkezli dijital sağlık platformu Chemist Click’in uzman eczacısı Abbas Kanani, menopoz döneminde kadınların evde kolayca kilo verebilmesi için yalnızca üç temel besin grubuna odaklanması gerektiğini belirtiyor.
MENOPOZDA YAĞ YAKIMINI DESTEKLİYOR
Sebzeler
Meyveler
Tam tahıllı ürünler
Kanani, bu üç grubun hem kilo kontrolü sağladığını hem de menopozun getirdiği fiziksel ve psikolojik semptomları hafiflettiğini vurguluyor. Özellikle lif açısından zengin bu besinler, vücutta daha uzun süre tokluk hissi yaratarak fazla kalori alımının önüne geçiyor.
TAM TAHILLI ÜRÜNLER TÜKETİLMELİ
Uzmanlara göre, tam tahıllı besinler vücudun ihtiyaç duyduğu lif, vitamin ve fitobesinleri içerirken; beyaz ekmek ve işlenmiş unlu ürünler bu faydalı katmanlardan arındırıldığı için zayıflama sürecini zorlaştırıyor.
Tam tahıllı gıdalar arasında şu besinler yer alıyor:
Tam buğday ekmeği
Tam tahıllı makarna
Yulaf gevrekleri
Esmer pirinç
Kuskus
Yabani pirinç
Bu ürünler, hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de kilo verme sürecini hızlandırıyor.
SEBZE TÜKETİMİNDE SINIR YOK
Menopoz döneminde avokado, domates, ıspanak, tatlı patates gibi besinler zengin besin değerleriyle öne çıkıyor. Her renkten ve çeşitten sebzeye sofralarda yer vermek bağışıklığı güçlendirdiği gibi, yağ yakımını da destekliyor.
KARIN BÖLGESİNE ÖZEL EGZERSİZLER ŞART
Beslenme kadar hareketin de önemli olduğuna dikkat çeken Kanani, özellikle karın bölgesine odaklanan egzersizlerin menopoz döneminde yağlanmayı engellemede etkili olduğunu söylüyor.
Yüzme, dans, hızlı yürüyüş gibi aerobik egzersizler, vücuttaki yağ oranını azaltmak için ideal. Ayrıca kas kütlesinin artırılması, metabolizmayı hızlandırarak dinlenme halindeyken dahi daha fazla kalori yakılmasını sağlıyor.
UZMANLARDAN TAVSİYE
Menopoz döneminde kilo artışı kader değil. Uzmanlar, beslenme düzeni ve fiziksel aktiviteyle birlikte bu dönemin daha sağlıklı ve enerjik geçirilebileceğini belirtiyor. 45 yaş sonrası kadınlar için küçük ama etkili yaşam değişiklikleri, hem formda kalmaya hem de hormon dengelerini korumaya yardımcı oluyor.
Kaynak: Haber Merkezi