Kadınlar 45 Yaşından Sonra Bu 3 Besin Grubunu Mutlaka Tüketmeli! Cayır Cayır Yağ Yaktırıyor, Vücut Sağlığını Destekliyor

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İngiltere merkezli dijital sağlık platformu Chemist Click’in uzman eczacısı Abbas Kanani, menopoz döneminde kadınların evde kolayca kilo verebilmesi için yalnızca üç temel besin grubuna odaklanması gerektiğini belirtiyor.

MENOPOZDA YAĞ YAKIMINI DESTEKLİYOR

Sebzeler

Meyveler

Tam tahıllı ürünler

Kanani, bu üç grubun hem kilo kontrolü sağladığını hem de menopozun getirdiği fiziksel ve psikolojik semptomları hafiflettiğini vurguluyor. Özellikle lif açısından zengin bu besinler, vücutta daha uzun süre tokluk hissi yaratarak fazla kalori alımının önüne geçiyor.

TAM TAHILLI ÜRÜNLER TÜKETİLMELİ

Uzmanlara göre, tam tahıllı besinler vücudun ihtiyaç duyduğu lif, vitamin ve fitobesinleri içerirken; beyaz ekmek ve işlenmiş unlu ürünler bu faydalı katmanlardan arındırıldığı için zayıflama sürecini zorlaştırıyor.

Tam tahıllı gıdalar arasında şu besinler yer alıyor:

Tam buğday ekmeği

Tam tahıllı makarna

Yulaf gevrekleri

Esmer pirinç

Kuskus

Yabani pirinç

Bu ürünler, hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de kilo verme sürecini hızlandırıyor.

SEBZE TÜKETİMİNDE SINIR YOK

Menopoz döneminde avokado, domates, ıspanak, tatlı patates gibi besinler zengin besin değerleriyle öne çıkıyor. Her renkten ve çeşitten sebzeye sofralarda yer vermek bağışıklığı güçlendirdiği gibi, yağ yakımını da destekliyor.

KARIN BÖLGESİNE ÖZEL EGZERSİZLER ŞART

Beslenme kadar hareketin de önemli olduğuna dikkat çeken Kanani, özellikle karın bölgesine odaklanan egzersizlerin menopoz döneminde yağlanmayı engellemede etkili olduğunu söylüyor.

Yüzme, dans, hızlı yürüyüş gibi aerobik egzersizler, vücuttaki yağ oranını azaltmak için ideal. Ayrıca kas kütlesinin artırılması, metabolizmayı hızlandırarak dinlenme halindeyken dahi daha fazla kalori yakılmasını sağlıyor.

UZMANLARDAN TAVSİYE

Menopoz döneminde kilo artışı kader değil. Uzmanlar, beslenme düzeni ve fiziksel aktiviteyle birlikte bu dönemin daha sağlıklı ve enerjik geçirilebileceğini belirtiyor. 45 yaş sonrası kadınlar için küçük ama etkili yaşam değişiklikleri, hem formda kalmaya hem de hormon dengelerini korumaya yardımcı oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi