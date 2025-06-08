Meteoroloji İl İl Uyardı: Güneşe Kanmayın, Sağanak Yağış Geliyor

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; yaz sıcağına alışmaya başlayan Muğla'nın iç, Denizli'nin güney ve Burdur'un batı kesimleri ile Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer yandan Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da orta kuvvette rüzgar da etkili olacak.

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Meteoroloji İl İl Uyardı: Güneşe Kanmayın, Sağanak Yağış Geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; ülkenin batısı ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç, Denizli'nin güney ve Burdur'un batı kesimleri ile Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji İl İl Uyardı: Güneşe Kanmayın, Sağanak Yağış Geliyor - Resim : 1

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin güneydoğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla'nın iç kesimleri ile Denizli'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur'un batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji İl İl Uyardı: Güneşe Kanmayın, Sağanak Yağış Geliyor - Resim : 2

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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Kaynak: Haber Merkezi

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