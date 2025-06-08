İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı: Ehliyetlerde Artık Her Yıl Zorunlu Olacak

CEZALAR ARTACAK, DENETİMLER SIKILAŞACAK

Plan yalnızca ehliyetleri kapsamıyor trafik ihlallerine yönelik cezaların da ciddi şekilde artırılması gündemde. Hız aşımı, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanımı gibi riskli davranışlara daha ağır yaptırımlar getirilecek. Amaç, trafik kurallarına uymayan sürücülere göz açtırmamak ve caydırıcılığı üst seviyeye taşımak.

TRAFİK BİLİNCİNE YATIRIM

Yeni dönemde yalnızca cezalarla değil, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarıyla da trafik güvenliği desteklenecek. Bakanlık, bu kapsamda çeşitli bilgilendirme kampanyaları ve eğitim programlarına hız verecek. Amaç, "bana bir şey olmaz" anlayışının yerine, toplumsal sorumluluğun ön plana çıktığı bir trafik kültürü oluşturmak.